29:38 – aber ein dickes Lob für Jana Stoffel

Oberliga: Oyten II gegen Stade chancenlos

+ Jana Stoffel

Oyten - Wie befürchtet war der Spitzenreiter eine Nummer zu groß: Handball-Oberligist TV Oyten II kassierte am Sonntag in eigener Halle eine 29:38 (14:19)-Niederlage gegen den VfL Stade. „Von der ersten bis zur letzten Minute dominierte der Titelfavorit. Meine Mannschaft hat zwar nie aufgesteckt, aber vor allem mit der schnellen Welle sind wir nicht klar gekommen,“ resümierte Jens Haase. Der Coach fand ein Sonderlob für Jana Stoffel, die ein prima Spiel auf Linksaußen ablieferte und acht Treffer erzielte.

Schon in der fünften Minute hatte Stade einen 5:1-Vorsprung heraus geworfen. Als Stoffel auf 4:5 (8.) verkürzte, durften die Fans noch hoffen, dass die Gastgeberinnen die Partie wie erhofft einigermaßen ausgeglichen gestalten können. „Wenn wir im Deckungsverbund standen, haben wir es dem Spitzenreiter auch schwer gemacht. Insgesamt liefen aber zu viele Tempogegenstöße gegen uns“, analysierte Haase. Über 11:6 (14.) und 17:11 (26.) erspielte sich der Aufstiegsanwärter eine 19:14-Pausenführung, so dass die Drittliga-Reserve noch ein wenig in Schlagdistanz war.

Im zweiten Abschnitt wurde es dann aber doch deutlich. Beim 26:19 (39.) hatte der Gast erstmals sieben Tore zwischen sich und dem TVO gelegt. Die siebenmal erfolgreiche Julia Wichern markierte dann das 34:24 (51.). Der Rest zum 38:29 für Stade blieb Formsache.

Tore: Radziej (4/4), Tauke (4), Steinsträter (5), Schnaars (4/1), Johannesmann (1), Stoffel (8), Otten (3).

vde