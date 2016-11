Stemmen lässt sich mit 2:7 abschießen

Vierte Klatsche in Folge

+ Steffen Brunckhorst (rechts) und der TV Stemmen ließen sich wieder einmal abschießen. - Foto: Woelki

Stemmen - Alles wie gehabt beim TV Stemmen in der Fußball-Bezirksliga: Im Heimspiel gegen den VSK Osterholz-Scharmbeck ließ sich der Tabellenzwölfte bereits zum vierten Mal in Folge abschießen. Dieses Mal setzte es eine 2:7 (1:3)-Klatsche.

„Es haben momentan alle ihr Selbstvertrauen verloren und es sind jede Woche ein oder zwei Spieler völlig von der Rolle“, versuchte Uwe Schmidt aus dem Trainerstab, Erklärungen zu finden. Schon wieder verschlief seine Elf den Start in die Begegnung komplett – nach nur 25 Minuten war die Partie beim Stand von 0:3 schon so gut wie entschieden.

Auf das 1:0 von Evangelos Liouras (12.) folgte ein verwandelter Elfmeter von Murat Cengiz (22.) nach einem vermeintlichen Foul von Jonas Knaak. „Die Entscheidung war eine absolute Frechheit“, kritisierte Schmidt das nach seiner Aussage überforderte Schiedsrichtergespann um Referee Marcel Baack (FC Oste/Oldendorf). Das 0:3 von Niclas Bertram ließ nur drei weitere Minuten auf sich warten.

„Wir sind eigentlich gut gestartet und die Jungs waren alle willig. Nur nach dem ersten Gegentor haben wir mal wieder alles über den Haufen geworfen“, so Schmidt. Immerhin verkürzte Douglas Grun per verwandeltem Freistoß (29.). „Danach sind wir aufgewacht und waren dran“, fand der Coach. Kurz vor der Pause sah er, wie Grun vom Osterholzer Schlussmann Malte Vollstedt frei vorm Tor von den Beinen geholt wurde. „Zwangsläufig ein Elfmeter“, so Schmidt – doch der Pfiff blieb aus.

Nach dem Seitenwechsel zeigte sich Stemmens Schlussmann Florian Schirmacher verunsichert. Erst trat er bei einem Rückpass am Ball vorbei, bei der daraus resultierenden Ecke verpasste er es, aus seinem Tor zu stürmen. So hatte Elias Steege leichtes Spiel (47.), Martin Illinger konnte aber 20 Minuten später wieder verkürzen. Es hätte sogar noch eine Aufholjagd geben können, wenn Grun kurz darauf das leere Tor getroffen hätte. „Da haben alle schon die Hände hochgerissen“, meinte der Trainer.

Mit dem 5:2 von Patrick Brouwer war die Partie entschieden (70.). „Da hätte ich auch schon nach Hause gehen können“, zeigte sich Schmidt frustriert. „Ich habe in meinem eigenen Saft gekocht.“ Er musste aber auch noch ansehen, wie Murat Cengiz (77.) und Miguel Bentes Barradas Bussmann (84.) das Ergebnis in die Höhe trieben. „In der Kabine war nach Abpfiff ein Häufchen Elend zu sehen“, so Schmidt, der dringend Lösungen finden muss.

vw