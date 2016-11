Westerholz befindet sich nach 0:4-Pleite in Abstiegsgefahr

Ludwig findet Auftritt seiner Elf „desaströs“ und „selten dämlich“

+ Marvin Benét (rechts) und sein TuS Westerholz hatten gegen Groß Meckelsen (hier mit Dennis Wiens) keine Chance. - Foto: Freese

Westerholz - Der TuS Westerholz ist im Abstiegskampf der Fußball-Kreisliga angekommen. Nach der 0:4 (0:2)-Heimniederlage gegen den TSV Groß Meckelsen ist das Team auf dem Relegationsplatz zwölf abgerutscht. „Wir müssen unsere Einstellung überdenken. Wenn wir so spielen, wird es schwer“, schlägt Trainer Peter Ludwig schon mal Alarm.

Die sonst so starke Offensive seiner Mannschaft blieb in den 90 Minuten so blass, dass der Coach nicht eine einzige Torchance seiner Elf notierte. „Dabei waren wir personell für unsere Verhältnisse gut aufgestellt“, bemerkte Ludwig. Zu der Harmlosigkeit des Sturms kam von Anfang an aber auch eine Schlafmützigkeit in der Defensive dazu. Bereits nach nicht einmal einer Minute musste Torwart Finn Geffkenn all sein Können zeigen und verhinderte so den frühen Rückstand. „Wir haben Fehler zu Hauf gemacht“, kommentierte der Coach. Eine Westerholzer Einladung nahm Philipp Kaiser nach 25 Minuten zur Führung für Ostereistedt/Rhade an. Nach einem Ballgewinn am Strafraum der Gastgeber prallte der Schuss vom Innenpfosten ins Tor. Nur drei Minuten später erhöhte Hendrik Wichern auf 2:0, ohne von den Hausherren attackiert zu werden. „Zur Halbzeit dachte ich, dass es nicht mehr schlimmer werden kann. Da habe ich mich aber geirrt“, war Westerholz´ Trainer enttäuscht. Dennis Wiens erzielte nach 53 Minuten das 3:0. „Damit war die Sache früh gegessen“, meinte Ludwig. Seine Mannschaft rappelte sich in der Folge nicht mehr auf und hatte dem Gast nichts entgegenzusetzen. Sechs Minuten vor dem Abpfiff schob erneut Wiens zum Endstand ein. „Das war schon desaströs, was wir gezeigt haben. Wir haben uns aber auch selten dämlich angestellt“, fand Peter Ludwig klare Worte zum Auftritt seiner nun abstiegsbedrohten Mannschaft. - vw