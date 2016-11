Wampler wählt die Hurricanes statt den US-Präsidenten

Amerikanerin ist da

+ Etwas müde, aber froh: Nach rund 26-stündiger Anreise ist Tabytha Wampler in Scheeßel angekommen. - Foto: Freese

Scheeßel - Von Matthias Freese. Wie gut, dass Mahir Solo gleich nebenan wohnt. Kurz nach ihrer Ankunft fällt die Haustür ins Schloss, während der Schlüssel drin liegt – Tabytha Wampler hat sich ausgesperrt, und die neuen Mitspielerinnen sind gerade auf Einkaufstour. Doch der zweite hauptamtliche Coach kann helfen, sodass sich die nachverpflichtete Flügelspielerin des Basketball-Bundesligisten Avides Hurricanes nach einer 26-stündigen Anreise endlich hinlegen und ausruhen kann und nicht lange im T-Shirt mit dem Logo ihres neuen Clubs draußen frieren muss.

Die 26-Jährige kommt aus dem sonnigen und warmen Sacramento in Kalifornien ins herbstlich-kühle Scheeßel – vor allem von den Temperaturen her eine Umstellung. Im Dome, wie die Bewohnerinnen ihre Wohngemeinschaft im ehemaligen Scheeßeler Internatsgebäude nennen, liegen bei ihrer Ankunft noch einige Zeitungsartikel auf dem Tisch – Tabytha Wampler kann sich also schon mal ein wenig mit ihrem neuen Team beschäftigen. „Bisher habe ich nur die Statistiken gesehen“, berichtet sie. Doch schon am Sonntag in der Partie beim TK Hannover soll sie die Spielsysteme kennen.

„Ich haben schon auf den Positionen drei, vier und fünf gespielt – wo immer ich gebraucht werde“, sagt sie. Wo das bei den Hurricanes sein wird, hat Coach Tomas Holesovsky noch nicht erzählt. „Er ist ein netter Trainer, er wollte mir erst eine Erholung gönnen, bevor wir das diskutieren“, meint die 1,85 Meter große Flügelspielerin, die zuletzt für CS Targoviste in Rumänien am Ball war.

Der Wechsel nach Deutschland ging ziemlich schnell, innerhalb weniger Tage, über die Bühne. So schnell, dass die Wahl auf die Hurricanes fiel, Tabytha Wampler an einer anderen dafür aber nicht teilnehmen kann – an der des US-Präsidenten. „Ja, ich verpasse den Wahltag, aber ich bin mir auch nicht sicher, wen ich gewählt hätte“, bemerkt sie. Aber vielleicht hat sie mit ihrem neuen Club ja eine gute Wahl getroffen ...