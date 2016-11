Wampler im Anflug – als Ersatz für Sten

Hurricanes reagieren und verpflichten US-Amerikanerin / Finnin nach Chartres in Frankreich

+ Abschied von den Hurricanes: Mina Sten (r.) schließt sich dem französischen Zweitligisten Avenir Basket Chartres an. - Foto: Freese

Rotenburg - Dieser Abschied passte irgendwie zu den bisherigen Auftritten: Minna Sten benötigte keine zehn Einsatzminuten, um sich mit ihrem fünften Foul selbst aus dem Spiel gegen die ChemCats Chemnitz zu nehmen. Rekordverdächtig waren vor allem die zwei Fouls innerhalb von vier Sekunden in der ersten Minute. Am Samstag stand die finnische Nationalspielerin letztmalig für die Avides Hurricanes in der Basketball-Bundesliga auf dem Feld, tags darauf reiste sie bereits nach Frankreich. Dort schließt sich die Centerin dem Zweitliga-Spitzenreiter Avenir Basket Chartres an. Und bei den Hurricanes ist der Ersatz bereits im Anflug. Am Montagmorgen um 9.35 Uhr landet die US-Amerikanerin Tabytha Wampler (26) in Hamburg – eine große Flügelspielerin aus Kalifornien mit Erfahrung in Ungarn und Rumänien.

„Wir mögen Minna Sten – als Menschen sowieso. Aber sportlich war es auch für Laien erkennbar, dass sie nicht das erfüllt hat, was wir uns vorgestellt hatten. Es war der Punkt erreicht, wo wir handeln mussten“, erklärte Utz Bührmann, Vorstand Finanzen bei den Hurricanes. Mit dem sofortigen Wechsel nach Frankreich war es seinem Club nun auch möglich, ohne weitere finanzielle Belastungen auf dem Transfermarkt tätig zu werden. Minna Sten erklärte via Facebook: „Manchmal funktionieren die Dinge nicht so, wie man sie plant. Ich bin aber super aufgeregt wegen der neuen Möglichkeiten.“ Zwar wechselt die 28-Jährige in Frankreich in eine Liga tiefer, dafür aber zum Tabellenführer – sportlich wie finanziell sicher kein Abstieg. Sten war bei den Hurricanes durchschnittlich nur auf 6,4 Punkte und 5,8 Rebounds gekommen – zu wenig für eine typische Centerin.

Die bekommen die Hurricanes mit Tabytha Wampler nun zwar nicht, denn „eine richtig große Centerin gibt es nicht – oder die spielen für 10 000 Euro bei den Scheichs“, wie Bührmann wohl etwas übertrieben bemerkt. Er erhofft er sich von der 1,85 Meter Flügelspielerin mehr Variabilität und ein schnelleres Spiel. „Wir wollten jemanden mit Erfahrung, eine Spielerin, die zweistellig punktet und viele Rebounds holt.“

Wampler kommt ursprünglich von der New Mexico State University und war zuletzt im rumänischen Oberhaus bei CS Municipal Targoviste unter Vertrag. Dort kam sie in der vergangenen Saison auf durchschnittlich 13,2 Punkte und acht Rebounds. Ein Jahr zuvor spielte sie für Uni Györ aus Ungarn unter anderem in Eurocup – übrigens auch an der Seite der ehemaligen Hurricanes-Spielerin Kata Takács (jetzt beim Herner TC). - maf