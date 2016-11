Vier Seriensieger und noch ein Team ohne Zähler

Unterstedt, Ummel II, Bothel III und TuS Heeslingen top, Walsede II der Flop

+ Grund zum Jubeln: Die SG Unterstedt hat in dieser Saison alle Spiele gewonnen und ist damit eines von ganz wenigen Teams im NFV-Kreis Rotenburg, das noch keinen Zähler abgegeben hat. - Foto: Freese

Rotenburg - Von Vincent Wuttke. Etwas mehr als ein Drittel der Saison ist bei den Fußballern im NFV-Kreis Rotenburg bereits vorbei, und die Mannschaften haben ihre ersten Punkte geholt. Jedenfalls alle, bis auf den FC Walsede II. Die Elf ist von der Landesliga bis zur 4. Kreisklasse als einzige noch ohne Punktgewinn. Es gibt aber dafür auch noch vier völlig unbeschadete Teams, die bisher all ihre Saisonpartien erfolgreich bestritten haben – die SG Unterstedt, FC Ummel II, TuS Heeslingen und TuS Bothel III.

Das am höchsten spielende Team hiervon ist die SG Unterstedt. Nachdem in der vergangenen Spielzeit der Aufstieg in die Kreisliga noch in der Relegation verpasst wurde, scheint dieser nun zu glücken. „Bisher gibt es nichts zu meckern. Wir sind jetzt schon seit Oktober vergangenen Jahres in der Liga ungeschlagen“, berichtet Otto Kettenburg aus der Fußballabteilung. Dabei hatte die Mannschaft vor der Saison noch Schwächungen zu verkraften. Mit Janis Schwarzkopf, Nisar Atris und Maximilian Schulwitz musste das Trainergespann um Fabian Knappik und Uwe Delventhal die Abgänge von drei Leistungsträger hinnehmen. „Nach solchen Spielern würden sich auch viele Kreis- und Bezirksligisten die Finger lecken, von daher hätten wir mit einem solchen Durchmarsch nicht gerechnet“, so Kettenburg. „Der Aufstieg ist jetzt natürlich das Ziel.“

Diesen peilt auch die dritte Vertretung des TuS Bothel in der 4. Kreisklasse Süd an, die alle neun Begegnungen für sich entschied. „Mit ein bisschen Dusel und Glück“, wie Coach Sascha Murso zugibt. Die Gründe für die überlegene Tabellenführung und den Siegeszug sieht er in der richtigen Altersmischung der Elf. „Zwischen 18 und 40 ist alles dabei, wobei die erfahrenen Leute das Zentrum bilden und die Jungen auf den Außenbahnen flitzen.“ Murso kennt sich mit Siegesserien wie dieser bereits aus, wie er sagt. „Die letzte Mannschaft, die in einer Saison nach unseren Recherchen alle Spiele gewonnen hat, war 2002/2003 auch der TuS Bothel III.“ Mit dem heutigen Coach als Spieler.

Mit dem FC Ummel II aus der 3. Kreisklasse Mitte und dem TuS Heeslingen in der 4. Kreisklasse Nord weisen zwei weitere Teams die Maximalausbeute vor.

Von einer solchen Situation weit entfernt ist die Reserve des FC Walsede (2. Kreisklasse Süd). Als einziges aller Teams aus dem Kreis stehen die von Jens Wiedemann trainierten Mannen noch ohne Punkte da. „Uns haben im Sommer fünf Leute in unsere erste Herren verlassen und vier haben aufgehört. Wir wussten also, dass es schwer wird. Mit so einem Star hatten wir aber nicht gerechnet“, so Wiedemann, der die Elf im Sommer als Spielertrainer übernahm. „Wir haben enge Spiele verloren und sind den anderen nicht um Längen unterlegen“, findet der Spielertrainer, der bald mit ersten Erfolgen rechnet. „Ich gehe fest davon aus, dass wir bald Punkte holen und den Klassenerhalt noch packen.“