Tohoff und Orth entscheiden das Derby

Walsede stellt nach 0:2 gegen Unterstedt nicht mehr die beste Defensive der 1. Kreisklasse

+ In einem heißen Derby setzte sich Celal Ainto (r.) mit seiner SG Unterstedt beim FC Walsede (hier mit Timo Luttmann beim Schuss) durch. - Foto: Woelki

KIRCHWALSEDE - Die Temperaturen? Kühl! Das Derby? Hitzig! Im Nachbarschaftsderby der 1. Fußball-Kreisklasse Süd setzte sich Spitzenreiter SG Unterstedt beim Tabellendritten FC Walsede mit 2:0 (2:0) durch und wahrte den Sieben-Punkte-Vorsprung vor dem ärgsten Verfolger TuS Elsdorf.

Vor 100 Besuchern zeigten beide Teams besonders im zweiten Durchgang eine gute Leistung. Unterstedts Trainer Uwe Delventhal fand: „In der ersten Halbzeit war es ein kampfbetontes, hektisches Spiel, wobei wir die Fehler des Gegners eiskalt ausgenutzt haben.“ Walsedes Trainer Uwe Henke erklärte zerknirscht: „Wir wollten aus einer starken Defensive mit schnellen Kontern zum Erfolg kommen. Das ist uns nicht gelungen.“ Sein Team stellte vor dem Spiel noch die beste Abwehr der Liga mit nur zehn Gegentoren – jetzt ist Unterstedt auch in dieser Kategorie besser. Der Gastgeber lief dabei mit Ersatzkeeper Jan-Christoph Henke auf – der Altherren-Akteur ersetzte den verletzten Stammtorwart Moritz Bodewell.

Das erste Gegentor gab es in der 15. Minute. Unterstedts Lukas Tohoff versenkte den Ball aus kurzer Distanz. „Die gesamte rechte Seite hat in dieser Situation gepennt“, ärgerte sich Henke. Dann erhöhte Jonathan Orth auf 2:0, als Keeper Henke den Ball nach vorne abklatschen ließ (38.). „Danach waren wir geschockt. In der zweiten Hälfte haben wir aber konzentriert weitergespielt, nur nicht getroffen“, so Uwe Henke. - woe