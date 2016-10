2:3 – Todesstoß durch de Wals

Trotz zahlreicher Chancen verliert der VfL Visselhövede das Fußball-Kreisliga-Derby gegen den TuS Westerholz

+ Visselhövedes Kai Jager rannte und malochte 90 Minuten lang – am Ende aber vergebens, weil sein Team zu viele Chancen liegen ließ. Das freute wiederum Westerholz‘ Luca Busch. - Foto: Woelki

Visselhövede - Von Julian Diekmann. Bereits vor dem Anpfiff standen Peter Ludwig die Sorgenfalten ins Gesicht geschrieben. „Ich hatte so eine Personalnot, dass wir das Spiel unserer zweiten Mannschaft bei der Reserve des MTV Jeddingen haben ausfallen lassen müssen, da ich meinen Kader mit etlichen Spielern aus der ,Zweiten‘ auffüllen musste“, verriet der Coach des TuS Westerholz nach dem 3:2 (0:1)-Derbyerfolg in der Fußball-Kreisliga beim VfL Visselhövede.

Allerdings war es auch ein schmeichelhafter Sieg für die Gäste. Am Ende hatte sich Visselhövede, wie so oft in dieser Saison, mal wieder selbst um die Punkte gebracht. „Wenn du die vielen Torchancen einfach nicht nutzt, dann darfst du dich auch nicht wundern, wenn das Spiel verloren geht“, ärgerte sich „Vissels“ Coach Morad Bounoua.

Die Gastgeber begannen wie die Feuerwehr und gingen nach einer Sturm-und-Drang-Phase verdient in Führung. Nach einer Flanke von Marten Schwarz schaltete Mariusz Szymanski am schnellsten und traf aus gut acht Metern zur verdienten Führung (17.). Doch in der Folge verpassten die Hausherren, die Führung auszubauen. Sowohl Kai Jager (24.) als auch Szymanski ließen beste Gelegenheiten liegen. Glück hatte „Vissel“ dagegen in der 35. Minute als Torben Behrens den Ball in den Rücken der Abwehr spielte, aber Robin de Wals völlig freistehend verzog. Besser machten es die Gäste dann in der 52. Minute, als Westerholz einen Konter, den Björn Banehr veredelte, zum Ausgleich nutzten.

Doch davon ließ sich die Bounoua-Elf wenig abschrecken und hätte nur zwei Minuten später den alten Abstand wieder herstellen müssen, doch dieses Mal vergab Szymanski, der alleine vor Westerholz‘ Schlussmann Pascal Behrens scheiterte. Auch Thorben Hoffmann (58.) und wieder Szymanski (76.) schafften es nicht, die erneute Führung zu erzielen. Das rächte sich in der 78. Minute, als Lars Menzel einen Schuss aus rund zehn Metern trocken im Tor der Hausherren unterbrachte. „Ich muss meinem Team aber ein Lob für den Kampfgeist ausstellen, immerhin kamen wir nach dem 1:2 sofort wieder zurück“, freute sich Bounoua über die Einstellung seiner Spieler. Nach einer Ecke von Jager stand Szymanski dieses Mal goldrichtig und musste den Ball aus knapp einem Meter nur noch über die Linie zum verdienten 2:2 drücken. Jedoch bestrafte sich der VfL Visselhövede erneut selbst, als er einen Konter der Gäste nicht unterband und der stets agile de Wals einen Schuss aus 14 Metern eiskalt im Tor versenkte (81.).

„Ich hatte eigentlich nicht mehr damit gerechnet, dass wir gegen Visselhövede noch etwas Zählbares mitnehmen würden. Gerade mit der ersten Hälfte war ich überhaupt nicht zufrieden. Ich bin aber umso stolzer, dass meine Mannschaft noch so eine klasse Moral an den Tag gelegt hat. Angesichts unserer aktuellen Personallage haben wir das einfach klasse umgesetzt“, betonte Ludwig.