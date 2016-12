Titelverteidiger Basdahl fehlt

35 Teams treten bei Hallen-Kreismeisterschaft an

+ André Tekath (am Ball) vom SV Schwitschen und Jens Behrens vom TuS Westerholz können in der Vorrunde der Hallen-Kreismeisterschaft, wie schon im vergangenen Jahr, aufeinandertreffen. - Foto: Freese

Rotenburg - Kaum hat die Winterpause unter freiem Himmel begonnen, da geht es schon mit der Hallen-Kreismeisterschaft weiter. Alle Teams, die nicht höher als in der Kreisliga spielen, konnten sich für den Wettkampf anmelden. Ab dem 7. Januar wird der Sieger nach den Futsal-Regeln ausgespielt. Das heißt, dass mit einem besonderen Ball gespielt wird und nur vier Feldspieler plus Torwart aktiv sind. „Es war wieder ein Abenteuer, genügend Hallen und Veranstalter gemeldet zu bekommen“, teilt Turnierleiter Frank Michaelis mit.

Insgesamt 35 Teams gehen an den Start. In sechs Gruppen wird ab Anfang Januar zunächst die Vorrunde gespielt, aus der 16 Mannschaften das Halbfinalrunde erreichen. Am 12. Februar spielen acht verbleibende Teams den Hallen-Kreismeister aus.

Wie in den vergangenen Jahren werden Partien in den Hallen in Bothel, Lauenbrück und Bremervörde ausgetragen. Erstmals wird es wieder Spiele in Rotenburg geben, und Sittensen ist nach einer Pause sofort Austragungsort des Finals. Fest steht bereits, dass auf jeden Fall ein neuer Titelträger ermittelt wird. Der letztjährige Sieger TSV Basdahl-Volkmarst aus der 1. Kreisklasse Nord, der im Finale mit 3:1 gegen die SG Unterstedt gewann, hat sich nicht angemeldet und tritt den Erfolg somit kampflos ab.

Ebenfalls fehlen einige Kreisligisten. Aus der höchsten spielberechtigten Klasse sind nur der TV Sottrum, TuS Westerholz, FC Alfstedt/Ebersdorf, TuS Tarmstedt, SV Rot-Weiß Scheeßel und der VfL Visselhövede dabei. Die anderen acht Teams aus der Liga verzichten auf eine Teilnahme. - vw