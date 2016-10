Tarik Burina kehrt zur Familie zurück

Verstärkung für Tennis-Landesligist TC GW Rotenburg

+ Tarik Burina ist zurück.

Rotenburg - Nach dem Oberliga-Aufstieg im Sommer sind die Tennis-Herren des TC Grün-Weiß Rotenburg spätestens jetzt auch in der Hallensaison in der Favoritenrolle. Der Grund: Nach dreieinhalb Jahren kehrt Eigengewächs Tarik Burina aus der Regionalliga vom Club zur Vahr zurück zum Landesligisten.

Der 23-Jährige verließ die Rotenburger seinerzeit als Nummer eins, wird in der neuen Saison, die am 7. Januar mit dem Heimspiel gegen den TC Wiepenkathen startet, aber möglicherweise an Position zwei spielen. „Das kommt durch die Rangliste, da steht Sebastian Loss vielleicht vor mir im Winter“, erklärt Burina.

In Bremen erlebte er eine erfolgreiche Zeit und stieg mit dem Club zur Vahr in die Regionalliga auf. Bei der jüngsten Vizemeisterschaft im Sommer war er dann nur zu einem Einzel- und einem Doppeleinsatz gekommen, in der Wintersaison war es zuvor ein Einzel mehr gewesen.

„Meine Ziele sind ganz klar, endlich wieder regelmäßig Tennis zu spielen und mit der Mannschaft eine spaßige, aber auch erfolgreiche Saison zu haben“, betont Tarik Burina. Natürlich war auch Trainer und Vater Zlatan Burina ausschlaggebend, „um hier wieder zu spielen, aber auch ganz klar die Mannschaft und meine alten Teamkollegen. Ich bin hier zu Hause.“ In Rotenburg hat der zweitjüngste von vier Brüdern auch eine Ausbildung angefangen.

Von Meisterschaft spricht Tarik Burina allerdings nicht: „So etwas sagt man nie vor der Saison, aber die Mannschaft ist durch mich noch ein gutes Stück stärker geworden“, weiß er selbst.

maf