Southern in drei Kategorien die Beste

Hurricanes demonstrieren gegen Chemnitz Teamstärke und triumphieren mit 79:54 / Vier Dreier von Dally

+ Vollen Einsatz demnostriert Petra Zaplatova von den Hurricanes gegen die am Boden sitzende Merritt Hempe. - Fotos: Freese

Rotenburg - Von Matthias Freese. Den rosa Durchschlag des Spielberichtsbogens nahm Tomas Holesovsky besonders gerne entgegen. „Das ist meine Lieblingsfarbe“, erklärte der Bundesliga-Coach der Avides Hurricanes nach der Heimpartie gegen die ChemCats Chemnitz. Rosa ist im Basketball schließlich die Siegerfarbe, der Verlierer erhält den gelben Zettel. Der 79:54 (45:24)-Erfolg vor rund 300 Zuschauern in Rotenburg war zudem ein echtes Statement nach der Pleite eine Woche zuvor beim BC Marburg.

Saisonsieg Nummer drei brachte die Hurricanes wieder in die Play-off-Ränge und war ein Resultat von fruchtbaren Gesprächen. „Das Spiel lief so rund, weil wir eine gute Trainingswoche hatten“, meinte auch Ashley Southern. Für die amerikanische Flügelspielerin galt das im besonderen Maße – sie zeigte ihr bestes Saisonspiel und trumpfte mit ihrem zweiten Double-Double in der Bundesliga auf. 19 Punkte und 13 Rebounds sowie noch vier Assists – in allen drei Kategorien war keine so erfolgreich wie die 23-Jährige.

Beachtlich war zudem die Ausbeute der Kanadierin Laura Dally, die vier Dreier (bei sechs Versuchen) versenkte. Ohnehin präsentierten sich die Hurricanes als Einheit. „So muss Teamplay sein – jede hatte etwas in der Statistik zu bieten“, stellte Holesovsky gutgelaunt fest. Neben Southern und Dally punkteten auch Pia Mankertz (12) und Petra Zaplatova (13) zweistellig. Die Tschechin war es auch, die nach einer holprigen Anfangsphase mit dem ersten Dreier Kolleginnen und Fans „weckte“. Am Ende stand eine 44-prozentige Dreierquote der Hurricanes und eine 36:22-Bilanz bei den Rebounds.

Vor allem im zweiten Viertel trafen die Hurricanes wie John Wayne zu seiner besten Zeit – 35:15 ging der Durchgang an die Gastgeberinnen. Und während die Hurricanes die frühe Herausnahme von Minna Sten nach dem vierten Foul bestens kompensierten, tat den Chemnitzerinnen die Auswechslung von Top-Scorerin und Centerin Merritt Hempe – ebenfalls massiv in Foultrouble – richtig weh. „Das spielte uns komplett in die Karten“, wusste auch Pia Mankertz.

„Der Hauptgrund für den Sieg war die Verteidigung, auch wenn man das in den Statistiken nicht immer sieht“, fand Coach Holesovsky. Erst nach einem 34-Punkte-Vorsprung (35.) brachte er übrigens seine Talente Bente Lademacher, Nike Fortmann und Sina Friedrichs ins Spiel, weil seine arrivierten Kräfte „dieses Gefühl genießen“ und neues Selbstvertrauen sammeln sollten.