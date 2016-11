Sievers-Brüder mit 48 Punkten beim Coup

Hurricanes drehen Partie beim Ligaprimus

+ © Woelki Tom Reinhard leistete vor allem in der Defense einen wichtigen Beitrag zum unerwarteten Sieg in Logabirum. © Woelki

Rotenburg - Was in diesem packenden Spiel beim Klassenprimus Fortuna Logabirum passiert ist, darf mit Fug und Recht als fette Überraschung bezeichnet werden: Die Oberliga-Basketballer der BG ’89 Hurricanes schlugen den Tabellenführer aus Leer mit 74:72 (31:33) und holten sich ihr Selbstvertrauen wieder zurück.

Vom Start weg war es eine harte, aber nicht unfair geführte Partie. Im ersten Durchgang ging es rauf und runter, die BG ’89 spielte ihre Stärken im „Run and Gun“ aus. „Wir haben stark verteidigt und viele Rebounds geholt“, erklärt Coach Mahir Solo. In der ersten Hälfte stand das Spiel immer auf des Messers Schneide – so gingen die Hurricanes mit nur zwei Punkten Rückstand in die Kabine (31:33).

Die zweite Hälfte hatte es dann in sich. Die Hurricanes verschliefen das dritte Viertel fast komplett. Drei Minuten vor dem Ende dieses Durchgangs lagen sie mit 21 Punkten zurück (37:58), bevor das Solo-Team den Schalter umlegte. Während Logabirum im Gefühl eines sicheren Sieges einen Gang runterschaltete, legten die Hurricanes gleich um zwei Gänge zu und holten Punkt um Punkt auf. Noch in diesem Viertel verkürzten die Gäste durch einen 9:0-Run auf 46:58.

Über die Verteidigung fanden die Hurricanes auch im letzten Durchgang gut ins Spiel und knüpften an die Aufholjagd des vorherigen Viertels an. Rokas Maleckas, Topscorer der Gastgeber und der gesamten Liga, wurde mannschaftlich geschlossen verteidigt. Und Tom Reinhard nahm Logabirums Rytis Adzgauskas in der zweiten Hälfte nahezu komplett aus dem Spiel. So hatten die Gastgeber Schwierigkeiten, wieder auf Temperatur zu kommen, bei den Hurricanes klappte in dieser Phase des Spiels dafür alles – und der Coach fand immer die richtigen Ansagen.

Kurios, dass die Aufholjagd selbst ohne Dreier funktionierte, denn die Hurricanes trafen in der gesamten Partie nicht ein Mal aus der Entfernung. Dafür steuerten die Sievers-Brüder Hauke und Malte wieder Zwei-Punkte-Würfe in Serie bei. Insgesamt kamen sie zusammen auf 48 Punkte.

„Das war eine Energieleistung der Extraklasse“, stellte Hauke Sievers sichtlich zufrieden die Teamleistung in den Mittelpunkt, um gleich auch ein wenig auf die Euphoriebremse zu treten: „Wir dürfen uns auf diesem Ergebnis nicht ausruhen“. Am Sonnabend (18.30 Uhr) kann der Tabellensiebte in der Bodo-Räke-Halle gegen das Schlusslicht Hagener SV den Worten Taten folgen lassen.

BG ’89 Hurricanes: H. Sievers (22), Wohlberg (4), Thoden (3), Bellmann (11), Birk (7), T. Reinhard (1), M. Sievers (26), Schulczek, Roy, Bonfils. - mis