Die Serienaufsteiger müssen das Verlieren noch lernen

1. Kreisklasse Süd: Helvesiek wechselt den Trainer und bleibt weiterhin Letzter

+ Keeper Clemens Windeler hütet die Schießbude der Liga.

Helvesiek - Von Vincent Wuttke. Seit der Neugründung 2012 ging es für den SV Grün-Weiß Helvesiek immer nur bergauf. Die Fußballer schafften innerhalb von vier Spielzeiten den Aufstieg von der 4. Kreisklasse bis hinein in die 1. Kreisklasse Süd. Dort hat die Mannschaft aber Probleme und steht nach zehn absolvierten Spielen mit gerade einmal vier Zählern auf dem letzten Platz.

Was läuft also schief? „Eine Menge“, findet Stürmer Sönke Prigge, der zusammen mit Justin Perschon mit vier Treffern bester Torschütze des Teams ist. Die Offensive ist aber auch nicht das Problem bei den Serienaufsteigern. „Wir haben eine gute Offensive mit technisch starken Leute“, findet Julian Bellmann, der das Traineramt vor dem Spiel gegen den VfL Sittensen am 16. Oktober von Langzeitcoach Florian Dittmer übernahm. Beim Vahlder SV war er noch bis zur Saison 2014/15 als Spieler aktiv.

„Ich bin kurzfristig zum Traineramt gekommen, hatte mir natürlich viele Gedanken gemacht und wusste, dass es schwer werden würde“, meint Bellmann. Einen positiven Effekt bewirkte der Trainerwechsel bisher jedoch punktemäßig nicht. Dem 2:3 gegen Sittensen folgte am vergangenen Wochenende ein 1:5 gegen Konkurrent TV Hassendorf. „Da hatten wir uns natürlich Punkte erhofft. Ich kann den Jungs aber keinen großen Vorwurf machen. Im Training macht es die Mannschaft gut“, erklärt der Neu-Trainer. Sönke Prigge hat indes noch eine andere Erklärung. „Der Hauptgrund für die Situation ist der schnelle Aufstieg aus der 4. in die 1. Kreisklasse. In der Liga gibt es einfach bessere Einzelspieler, die Stürmer sind ganz andere Kaliber als zuvor und das Spiel ist schneller. Das merkt vor allem die Defensive“, findet der Stürmer. „Wir werden vom Trainer immer gut eingestellt und bekommen dann nach individuellen Fehlern die Tore.“

In der Abwehr wiegt zudem der Ausfall von Kapitän Tobias Schiller schwer. „Er hält die Defensive bei uns zusammen“, weiß auch Prigge und sein neuer Übungsleiter ergänzt: „Wir haben uns von den spielstärkeren Gegnern auch ein Stück weit beeindrucken lassen.“ So hütet Schlussmann Clemens Windeler mit schon 37 Gegentreffern die Schießbude der Liga. Dabei sammelte dieser mit dem SV Hamersen bereits Erfahrungen in der Kreisliga, bevor er vor der vergangenen Saison zu seinem Heimatverein zurückkehrte.

„Es ist aber noch lange nichts verloren“, weiß Bellmann. In der Liga gibt es nur einen direkten Abstiegsplatz und der MTV Wohnste auf dem Relegationsrang hat nur einen Zähler mehr gesammelt. Helvesiek muss sich aber erst noch an die neue Situation gewöhnen. „Wir sind mit viel Freude in die Saison gegangen, aber mit den Niederlagen umzugehen, ist nach all den Erfolgen schwer“, gibt Prigge zu. Julian Bellmann sieht deshalb aber nicht schwarz für den Abstiegskampf: „Der Klassenerhalt ist möglich. Bis zur Winterpause sollten wir aber im zweistelligen Punktebereich angekommen sein.“