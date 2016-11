Schmitz stellt Hiob frei

„Aufwand spiegelt sich im Leistungsstand nicht wider“

+ Der letzte Auftritt: Patrick Hiob beim Spiel in Celle. Eingesetzt wurde er aber nicht. - Foto: Freese

Rotenburg - Von Matthias Freese. Die „Fluppen-Affäre“ schmeckte Andre Schmitz gar nicht und hatte für Patrick Hiob Konsequenzen. Nachdem der Stürmer des Rotenburger SV im Auswärtsspiel vergangenen Samstag mit Zigarette im Mund neben der Auswechselbank stand, beendete der neue Coach des Fußball-Landesligisten das Gastspiel des Hamburgers. „Ich als Trainer habe mich von Patrick Hiob getrennt“, verkündet er vor dem Heimspiel am Samstag (14 Uhr) gegen Oberliga-Absteiger Teutonia Uelzen.

Damit verlässt der 35-jährige Hiob den RSV in seiner Karriere bereits zum dritten Mal. Er war erst kurz vor Saisonbeginn vom FC Elmshorn gekommen, erhielt den Vertragsamateur-Status, kam aber in zehn Spielen nur zu zwei Toren und stand zuletzt auch nicht mehr in der Startelf.

„Ich habe mir die Situation zwei Wochen angeguckt. Der Aufwand, den ein Patrick Hiob betreibt, um aus Hamburg herzukommen, und der Aufwand, den der RSV für ihn betreibt, spiegelt sich im Leistungsstand und in der Fitness nicht wider. Und ich kann nicht erkennen, dass Patrick bereit ist, die Situation zu verbessern“, spricht Schmitz von einer „rein sportlichen Geschichte“. Deshalb habe er Hiob von seiner Verpflichtung entbunden – „und er findet keine Berücksichtigung mehr“, ergänzt der Coach.

Statt des Routiniers holte er in den Trainingseinheiten in dieser Woche Cedric Sackmann aus der U 19 des JFV Rotenburg dazu und berief den Offensivspieler auch für die Partie gegen den Tabellensiebten Uelzen in den Kader. „Er ist schnell, bissig und ehrgeizig“, urteilt Schmitz über den 18-Jährigen, den er schon im Testspiel gegen den TV Sottrum als zweite Spitze aufgeboten hatte. Auch Schmitz weiß, dass sein Team zuletzt defensiv deutlich sicherer stand (nur ein Gegentor in zwei Spielen unter ihm), aber offensiv „noch zu torungefährlich ist. Da müssen wir an den Stellschrauben drehen.“

Vorausgesetzt, die Partie wird ausgetragen (die Plätze waren in dieser Woche aufgrund der Witterung für das Training gesperrt), kann Schmitz wieder auf Atilla Iscan zurückgreifen. Mit Patrick Peter (Gelb-Sperre) und Jannis Oberbörsch (Salmonellenvergiftung) fallen zwei andere Offensivkräfte aus.