Schmitz rückt in den Fokus

RSV will über die Trainerfrage entscheiden

+ Bald gemeinsam für den Rotenburger SV tätig? Andre Schmitz (l.) und Jesco Rohde kennen sich zumindest gut und waren auch gemeinsam beim Spiel gegen den FC Verden 04. - Foto: Freese

Rotenburg - Von Matthias Freese. Montagabend tagt der „Kriegsrat“ via Telefonkonferenz, Dienstag soll es eine endgültige Entscheidung geben, wie es beim Rotenburger SV weitergeht – und vor allem: mit welchem Trainer. Mehr will der Vorstand des Fußball-Landesligisten bis dahin nicht sagen, wie Schatzmeister Henning Schwardt zu verstehen gab. Nach Informationen unserer Zeitung soll jedoch Andre Schmitz der heißeste Kandidat sein, wenn der Verein sich von Matthias Rose trennen sollte.

Auch Schmitz, der lange Jahre den TB Uphusen erfolgreich gecoacht und bis Februar beim TSV Oldenburg gearbeitet hatte, wollte sich an keiner Spekulation beteiligen. „In Rotenburg ist doch noch ein Trainer in Amt und Würden“, erklärte der 45-Jährige nur. Dass sein Besuch im Ahe-Stadion beim 2:2 gegen den FC Verden 04 und sein dortiges Tribünengespräch mit RSV-Boss Peter Grewe den Gerüchten Nahrung gibt, weiß er aber auch. Neben Schmitz stand mit Jesco Rohde auch der aktuelle Trainer des Bezirksligisten Germania Walsrode. Der 39-Jährige erklärte jetzt aber: „Ich werde in Walsrode die Saison definitiv zu Ende machen und gehe nicht als Trainer zum RSV.“ Doch in anderer Funktion könnte er den Wümme-Club künftig unterstützen – nämlich als Teammanager. Das wollte Rohde auch nicht ausschließen.

Matthias Rose bittet derweil Montagabend zum Training und plant, dieses auch am Dienstag und Donnerstag zu tun, wie er noch nach dem Spiel versichert hatte. Die Frage ist, ob der Vorstand ihn auch lässt. Nach zwei Punkten aus den letzten sieben Spielen liegt der RSV bereits fünf Zähler hinter dem ersten Nichtabstiegsplatz, den der nächste Gegner, der wiedererstarkte SV Eintracht Lüneburg, einnimmt. Gegen die drei Teams, die noch hinter ihnen stehen, holten die Rotenburger lediglich fünf von neun möglichen Punkten. „Wir sind sehr weit von dem entfernt, was wir uns erhofft hatten. Ist die Qualität also doch nicht so hoch wie erwartet, haben wir uns verschätzt?“, fragt sich auch Henning Schwardt. „Man kann Matthias Rose nichts vorwerfen“, betont wiederum Routinier Tim Ebersbach durchaus selbstkritisch.

Denkbar sind also zwei Möglichkeiten: Der Vorstand gibt Rose bis zur Winterpause die Chance, das Ruder herumzureißen oder er versucht jetzt, sprich noch vor dem Spiel am Samstag gegen Lüneburg, einen neuen Impuls zu setzen. Die Indizien sprechen seit dem Wochenende für die zweite Variante.