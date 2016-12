Sackmann „zerreißt sich“

18-jähriger Stürmer will sich nach Debüt im Landesliga-Kader des RSV festspielen

Cedrik Sackmann ist unter Coach Andre Schmitz aus der Jugend direkt in den Kader des Fußball-Landesligisten des Rotenburger SV aufgerückt. Dort will er sich jetzt festbeißen.

Rotenburg - Von Vincent Wuttke. Cedrik Sackmann dürfte wohl der größte Gewinner unter dem neuen Coach Andre Schmitz beim Rotenburger SV sein. Der erst 18-jährige Angreifer wurde aus der U 19 des JFV Rotenburg in den Kader des Fußball-Landesligisten hochgezogen und erhielt im Ligaspiel gegen den TuS Harsefeld schon 15 Minuten Einsatzzeit. Das hat bei dem in Sottrum wohnenden Schüler, der im nächsten Sommer sein Abitur erlangen möchte, Lust auf mehr geweckt. „Ich will mich in die Mannschaft spielen“, erklärt Sackmann selbstbewusst.

Dabei war für ihn die Landesliga noch vor einigen Wochen weit entfernt. Der Stürmer kickte noch in der U 19 des JFV Rotenburg, doch schon wenige Tage nach Amtsantritt von Andre Schmitz Ende Oktober lief er im Testspiel beim TV Sottrum (5:1) für eine halbe Stunde auf. Das Talent hinterließ dabei so einen guten Eindruck, dass er seitdem zum Team gehört. „Er zerreißt sich“, lobt Schmitz seinen Schützling.

Mittlerweile hat sich Sackmann auch schon an das neue Niveau seiner Mitspieler und Gegner gewöhnt. „Ich habe sofort gemerkt, dass ein ganz anderer Anspruch im Training da ist. Ich wurde aber vom Team super aufgenommen und habe mich schon ganz gut eingefunden“, erklärt der Youngster, der noch kein Training seit seiner Beförderung verpasst hat.

Dass er allein in den nächsten Wochen schon für den großen Umbruch bei seiner abstiegsbedrohten Mannschaft sorgen kann, glaubt Sackmann derweil nicht. „Ich denke, dass ich in nächster Zeit sicher nicht immer Spielpraxis bekommen werde. Aber wenn ich auf dem Feld bin, muss ich als Stürmer natürlich Tore machen. Von daher hoffe ich, dass ich bald auch an welchen beteiligt bin“, weiß er um seine Aufgabe. Coach Andre Schmitz gibt ihm aber das nötige Vertrauen. „Er darf ruhig Fehler machen, muss aber weiter Gas geben. Denn sonst bekommt er Ärger mit mir“, sagt er schmunzelnd.