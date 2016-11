Potratz, Röben und Lauridsen helfen aus

RSV II kommt aber nicht über 0:0 gegen Langwedel-Völkersen hinaus / „Wir treten auf der Stelle“

+ Ein umkämpftes Spiel mit wenig sehenswerten Szenen war es zwischen RSV II und der Gastmannschaft vom FSV Langwedel-Völkersen. Patrick Werna (l.) ist hier vor Steven Throl am Ball. - Foto: Woelki

ROTENBURG - Von Felix Meyer. So wirklich wusste Bernd Santl, Trainer des Fußball-Bezirksliga-Schlusslichtes Rotenburger SV II, nicht, was er mit dem 0:0 gegen den FSV Langwedel-Völkersen anfangen sollte. Das Ergebnis und die Leistung seiner Mannschaft beschrieb Santl bezeichnenterweise als: „Geht so.“

In den Anfangsminuten war die RSV-Reserve die aktivere Mannschaft auf dem Platz und hatte durch Tobias Delventhal (1.) und Erste-Herren-Leihgabe Tim Potratz (3.) die ersten Möglichkeiten im Spiel. In der zwölften Minute machte auch Langwedel durch Piet Niemann erstmals auf sich aufmerksam.. Die nächste Möglichkeit für die Gäste gab es schon eine Minute später. Nach einer Ecke war es Karol Karpus, der per Kopf Landesliga-Torwart Sebastian Lauridsen testete.

Die Rotenburger machten weiter ordentlich Druck auf die Langwedeler Abwehr. Wie in der 15. Minute, nachdem Cedrik Sackmann den Ball in der Nähe des Strafraums erkämpfte und so alleine auf das Gäste-Tor zulief. Doch er wurde aber vom herauseilenten FSV-Keeper Moritz Nientkewitz fragwürdig gestoppt, aber Schiedsrichter Joshua Fink vom Grodener SV (Kreis Cuxhaven) entschied auf weiterspielen. „Den kann man pfeifen, muss es aber nicht. Zu Schiedsrichterentscheidungen sage ich grundsätzlich nichts“, äußerte sich Santl zu den strittigen Szenen. In der 32. Minute war wieder eine davon, als Erste-Herren-Leihgabe Jelle Röben so vom Gegenspieler am Fuß getroffen wurde, dass dieser verletzt ausgewechselt werden musste. „Aus meiner Sicht kann man in einer solchen Szene schon mal pfeifen“, kritisierte der gefoulte Röben, der später sogar ins Krankenhaus fahren musste.

In der zweiten Halbzeit wurde das Spiel immer ausgeglichener, und die Teams begegneten sich in einem schwachen Spiel auf Augenhöhe. Viele Torchancen gab es nicht mehr – einige der wenigen hatte der für die Gäste zur Pause eingewechselte Niclas Tiedemann per Freistoß. Sein Schuss ging nur knapp am RSV-Tor vorbei. Der Wümme-Club selber kam erst wieder in der 76. Minute durch Delventhal zu einem Torschussversuch. „ Wir haben alles gegeben, und deshalb können wir uns nichts vorwerfen lassen“, so Santl. Beide Mannschaften schafften es in der Folgezeit nicht, dauerhaft Torgefahr zu erzeugen, und so lebte das Spiel weiter von vielen Zweikämpfen im Mittelfeld.

„Am Ende müssen wir aber mit dem Ergebnis zufrieden sein, denn die Mannschaft hat auf jeden Fall gekämpft“, ordnete Santl das Spiel ein.

In der Tabelle verändert sich für die Rotenburger weiter nichts – mit jetzt acht Punkten und nur einem Sieg belegt die Reserve weiterhin den 16. Platz und ist so Tabellenletzter. Daran ändert sich auf absehbarer Zeit nichts, denn nach dem Auswärtsspiel nächste Woche beim FC Hambergen ist erstmal Winterpause. „Wir treten auf der Stelle und das ist, was mich ärgert“, beschreibt Santl die schwierige Situation.