Van der Poel – der fliegende Holländer

Famose Aufholjagd beim Cross-Weltcup in Zeven gekrönt / Meisen als bester Deutscher auf Rang zehn

+ Hier liegt Weltmeister Wout van Aert noch vorne – doch hinten springt Mathieu van der Poel über die Hürde und fliegt heran. - Foto: Freese

Zeven - Von Matthias Freese. Zeven und die Holländer – da gab es schon traditionell immer eine enge Bande. Mathieu van der Poel folgte diesem Motto einfach: Bei der Weltcup-Premiere der Crossradfahrer auf dem Gelände „Hinter der Ahe“ krönte er seine famose Aufholjagd mit dem Sieg im Hauptrennen der Elite-Klasse. Der 2015 als jüngster Querfeldein-Weltmeister aller Zeiten in die Radsport-Bücher eingegangene Niederländer fing seinen Nachfolger auf den WM-Thron, den lange führenden Belgier Wout van Aert, noch ab und siegte mit 21 Sekunden Vorsprung in 1:03:21 Stunden.

Fahrer aus 17 Nationen, ein aufwendig aufgebauter und sehr technischer Parcours sowie packende Zweikämpfe am Berg, über Hürden und durch die eigens angelegte Sandkiste lockten die Massen an. Es waren definitiv mehr als die erhofften 2 000 Zuschauer, die wie bei einer Völkerwanderung zu den markanten Streckenpunkten strömten. Renaat Schotte, einer der populärsten belgischen Radsport-Journalisten, in dessen Heimat die Querfeldeinrennen Zehntausende anlocken, verglich den Rundkurs sogar mit dem hochkarätigen Superprestige-Rennen in Ruddervoorde (Westflandern) und hofft für die deutsche Szene auf den „Beginn einer Tradition“. Einer neuen Tradition nach der Ära von Hanka Kupfernagel oder Mike Kluge.

Hans Pape, Geschäftsmann aus Selsingen, der dieses Rennen erst mit dem Belgier Kurt Vernimmen in Zeven möglich machte, ist zumindest guter Dinge, dass es nicht bei der Premiere bleibt: „Ich freue mich schon aufs nächste Jahr“, verkündete er beim Blick über das Gelände.

Nun, die deutschen Fahrer waren nicht nur in der Unterzahl, sondern auch nicht ganz vorne platziert. Dennoch durfte der zehnte Rang durch den Weltranglisten-17. Marcel Meisen in diesem Feld der weltbesten Cracks als Erfolg verbucht werden. Der 27-Jährige aus der Nähe von Aachen kam 1:59 Minuten nach dem Sieger ins Ziel und gestand: „Am Anfang hatte ich Schwierigkeiten, das ganz hohe Tempo mitzugehen. Nach zwei Runden bin ich aber in meinen Rhythmus gekommen.“ Auch Parcours und Resonanz lobte er: „Ich hatte ja vorher ein bisschen Angst hier im Nirgendwo. Aber es war eine super Stimmung, eine spannende Strecke und alles sehr kompakt.“

Für das sportliche Highlight sorgte Mathieu van der Poel, der seinen größten Widersacher Wout van Aert nach einem verkorksten Start erst ziehen lassen musste. „Aber ich habe gespürt, dass das hohe Tempo Stück für Stück runterging und ich immer dichter herankam“, schilderte er seine Aufholjagd, die in der sechsten Runde, als er zu van Aert aufgeschlossen hatte, längst nicht beendet war. Der 21-jährige Holländer „flog“ vorbei, sprang im Gegensatz zum tragenden Rivalen über die Doppelhürde und baute seinen Vorsprung bis auf 21 Sekunden aus.

Ähnlich war das Rennen zuvor auch bei den Frauen verlaufen. Da hatte die US-Amerikanerin Katherine Compton früh die Führung übernommen, doch in der letzten Sandbank zog die belgische Weltranglisten-Erste Sanne Cant vorbei und kam nach 44:43 Minuten sechs Sekunden vor ihr im Ziel an. „Sanne hatte am Ende einfach den größeren Kick“, räumte die Amerikanerin ein. Als beste Deutsche landete Jessica Lambracht 3:03 Minuten später auf Rang 26 – doch im Gegensatz zu der Weltelite muss die 22-jährige deutsche Vize-Meisterin vom Stevens Racing-Team nebenbei auch arbeiten und studieren ...