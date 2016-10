Peinliches Pokal-Aus

Avides Hurricanes unterliegen bei Zweitligist BG 74 Veilchen Ladies mit 52:74

+ Petra Zaplatova, die sich hier ein Duell mit Lea Nguyen Manh (r.) liefert, unterlag mit den Hurricanes in der zweiten Runde des DBBL-Pokals bei der BG 74 Veilchen Ladies mit 52:74. - Foto: Pförtner

Göttingen - Von Walter Gleitze. Mit einer Blamage kehrten die Avides Hurricanes von ihrem DBBL-Pokalspiel der zweiten Runde aus Göttingen zurück. Dort unterlag das Erstliga-Team von Trainer Tomas Holesovsky der Mannschaft des Basketball-Zweitligisten BG 74 Veilchen Ladies recht deutlich mit 52:74 (34:24).

Zwar mussten die Gäste auf Pia Mankertz und Laura Rahn verzichten, jedoch waren alle ausländischen Spielerinnen in Südniedersachsen dabei. So standen in der Rotenburger Startformation Anne Daly, Petra Zaplatova, Ashley Southern und die beiden Finninnen Mina Sten und Evita Iiskola. Die Gäste bevorzugten die Zonenverteidigung, die jedoch in der Folgezeit sehr große Probleme mit den wendigen Gastgeberinnen, allen voran Alissa Pierce hatte. Die Gastgeberinnen gingen schnell mit 12:4 in Führung, doch nach einem 6:0-Lauf der Hurricanes hieß es 10:12 aus Sicht der Veilchen, was den Göttinger Trainer Giannis Koukos zu einer Auszeit veranlasste, die auch Erfolg zeitigte, sodass sein Team das erste Viertel mit 18:12 gewann.

Das zweite Viertel begann mit einem Dreipunktewurf von Göttingens Katarina Flasarova zum 21:12, und nach 14 Minuten bauten die Veilchen ihre Führung auf 25:14 aus. Harte Gefechte hatten sich schon unter beiden Körben die beiden Centerinnen Sten und Verdine Warner geliefert. Dieses Duell ging am Ende aber deutlich zugunsten der Göttingerin aus, die ein überragendes Double-Double schaffte – 20 Punkte, 17 Rebounds. Die Finnin musste sich bereits nach 28 Minuten in der Defensive zurücknehmen, hatte sie doch zu diesem Zeitpunkt ihr viertes Foul kassiert. Eine Ganzfeldpresse, die die Hurricanes in den letzten Minuten der ersten Halbzeit spielten, verfehlte indes ihre Wirkung, Göttingen ging mit einem 34:24 in die Halbzeit.

Diesen Vorsprung bauten die Gastgeberinnen im dritten Viertel kontinuierlich aus, weil die Gäste in der Offensive zu ideenlos agierten, lediglich durch individuelle Aktionen zu Korberfolgen kamen.

Sah die Statistik zur Pause noch recht ausgeglichen aus, so hatte sich dies aber bis zum Ende merklich zugunsten der Göttingerinnen gedreht. 46 Rebounds der Veilchen standen lediglich 30 auf Seiten der Hurricanes gegenüber. Und hatten die Veilchen Ladies insgesamt acht Ballgewinne, waren es bei den Hurricanes nur zwei.

Dem Offensivwirbel der Göttingerinnen im letzten Viertel hatten die Gäste vor 170 begeisterten Zuschauern nichts mehr entgegenzusetzen. Das lag auch vornehmlich daran, dass der Spielgemeinschaft aus Scheeßel und Rotenburg, die mit einer Sechser-Rotation agierte, merklich die Kräfte schwanden und so Göttingen mit dem Erstligisten Katz und Maus spielte. Corinna Dobroniak beendete die Rotenburger Schmach noch mit einem erfolgreichen Dreier zum auch in dieser Höhe völlig verdienten 74:52-Erfolg des Außenseiters.

Avides Hurricanes: Friedrichs, Daily 20/2 Dreier, Southern 8, Lakenmacher 2, Zaplatova 10/2, Riebesell, Fortmann, Sten 4, Iiskola 8.