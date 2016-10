Pakulat spielt ohne Bremse

Comeback früher als gedacht

+ Typisch Hannah Pakulat: Auch wenn sie am Boden liegt, so hat sie doch den Ball gesichert. - Foto: Freese

Marburg - Hannah Pakulat wusste, was sich gehört. In der Stunde der bitteren Niederlage forderte sie ihre Mitspielerinnen mit einer kurzen Handbewegung dazu auf, sich bei den mitgereisten Fans zu bedanken.

Das 21-jährige Eigengewächs gab in der Partie beim BC Marburg nach einer rund sechswöchigen Auszeit aufgrund einer hartnäckigen Bauchmuskelzerrung ihr Saisondebüt. Und sie kam früher ins Spiel als gedacht. „Eigentlich sollte ich nur im Notfall reinkommen, wenn sich jemand rausfoult“, klärte die Flügelspielerin auf. Der Notfall kam früher, bereits in der dritten Minute – auch wenn er etwas anders aussah. Die Hurricanes standen neben der Spur, es fehlte eine Kämpfernatur auf dem Feld. Und Coach Tomas Holesovsky wusste: „Hannah hat nicht diese Bremse. Wahnsinn, was sie nach so langer Pause und nur zwei Trainingseinheiten gezeigt hat.“ 15 Minuten brachte er sie insgesamt.

An die Verletzung dachte Pakulat während des Spiels nicht. Aber sie räumte ein: „Es zieht noch ein bisschen, aber es wird nicht mehr schlimmer, sondern langsam besser. Für mich war es eher ein Problem, dass ich keine Kraft mehr hatte.“ - maf