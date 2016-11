Oberbörsch hat nach seiner Einwechslung den Bogen raus

Später Ausgleich gegen Harsefeld – 1:1 / „Nicht nachgelassen“ / Sackmann debütiert

+ Resolut zur Sache ging Innenverteidiger Jannis Niestädt nicht nur hier gegen Harsefelds Matej Kocmarsky (am Ball). - Foto: Freese

Rotenburg - Von Matthias Freese. Dieses Missverständnis hatte für die Landesliga-Fußballer des Rotenburger SV ausnahmsweise mal keine negativen Folgen. Als die Akteure des Tabellen-13. nach dem Abpfiff schon auf ihre Runde gingen, stoppte sie Coach Andre Schmitz nach wenigen Metern wieder. „Ihr sollt einen Kreis machen, nicht auslaufen“, rief er ihnen zu. Quasi als Belohnung für den spät erkämpften Punkt, dem 1:1 (0:1) im Heimspiel gegen den damit gestürzten Spitzenreiter TuS Harsefeld.

Bedanken durften sich die Spieler vor allem bei Stürmer Jannis Oberbörsch, der bis zur 62. Minute warten musste, ehe er für Patrick Klee eingewechselt wurde. In der 84. Minute gelang ihm dann mit einer Kopfball-Bogenlampe nach einem Freistoß von Mirko Peter der Ausgleich. Oberbörsch profitierte dabei von einem krassen Torwartfehler, denn Harsefelds Schlussmann teilte seinen Mitspielern deutlich mit, dass er zum Ball gehen würde – doch er verschätzte sich, sodass Oberbörsch rund zwölf Meter vor dem Tor ungehindert hochstieg. „Ich wollte den Ball eigentlich nur verlängern“, gestand er hinterher. „Und als der ,Torwart‘ gerufen hat, habe ich schon gedacht, dass es gleich weh tun müsste.“ Tat es aber nicht.

Klar, dass Andre Schmitz hinterher seinen Torschützen lobte: „Das war eine gute Reaktion von Jannis. Er hat sicher geschmollt, weil ich ihn nicht von Anfang an habe spielen lassen – das war aber auch eine taktische Sache.“ Patrick Klee sollte zunächst die Harsefelder Abwehr zusammen mit Sercan Durmaz beschäftigen. Das gelang aber höchstens in Ansätzen, weil selten ein Pass in der Spitze ankam. „Nach vorne hin waren wir zu harmlos“, räumte auch der Coach ein. Ohnehin war sein Team in den Zweikämpfen, in Eins-gegen-eins-Situation sowie bei den zweiten Bälle oft unterlegen und spielte zu viele unpräzise Bälle. Zudem brachte sich der RSV defensiv mehrmals durch überflüssige Rückpässe in Bedrängnis. Und auch beim Rückstand half die Abwehr mit. Andreas Kiel wagte den Pass auf den zugestellten Tim Potratz, der den Ball prompt an Patrick Reis verlor. Dessen Zuspiel verwertete ausgerechnet der frühere Rotenburger Ole Bruns (33.).

Obgleich Harsefeld optisch überlegen wirkte, blieb es eine recht chancenarme Partie, in der die Gäste von Coach Dennis Mandel und Co-Trainer Tomas Meyer im zweiten Durchgang zunehmend weniger Druck machten. Am stürmischsten war da noch der Wind, der auf Platz eins der Ahe-Sportanlage den Spielern und knapp 80 Zuschauern um die Nase blies.

„Wir dürfen nicht vergessen, dass wir gegen den Tabellenführer gespielt haben. Wir haben körperlich nicht nachgelassen – und die Jungs haben an sich geglaubt“, zählte Schmitz die positiven Eigenschaften seiner Elf auf. Hinzu kam, dass der neue Trainer kurzfristig umstellen musste. Am Vormittag hatte sich Außenverteidiger Mathis Wulff abgemeldet, mit dem letzten Torschuss beim Warmmachen hatte bei Offensivkraft Atilla Iscan der Oberschenkel „zugemacht“. So gab es in der 77. Minute denn auch noch eine Premiere. U 19-Kraft Cedrik Sackmann kam für Yannik Malende in die Partie und damit zu seinem Landesliga-Debüt bei den Herren.