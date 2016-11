Steffen Mech: „Notfalls nerve ich Vitalij Kalteis“

Über seine Rückkehr, die Konkurrenz und seinen Coach

+ Steffen Mech ist zurück.

Sottrum - Fünf Siege in der Kreisliga in Folge und der Erfolg im Elfmeterschießen gegen den TuS Westerholz im Kreispokal – bei den Kreisliga-Fußballern des TV Sottrum läuft es aktuell rund. Da passt es in das positive Bild, dass sich jetzt auch noch Angreifer Steffen Mech (30) nach mehr als zweimonatiger Verletzungspause im Pokalspiel am vergangenen Samstag zurückmeldete und Trainer Vitlaij Kalteis somit noch eine Alternative mehr zur Verfügung hat.

Nach langer Zeit sind Sie gegen Westerholz wieder zurückgekehrt und haben im Test gegen den Rotenburger SV durchgespielt. Wie hat sich das Comeback angefühlt?

Steffen Mech: Ich freue mich natürlich ungemein, wieder da zu sein. Es hat echt Spaß gemacht, wieder zu spielen, auch wenn mir nach dem Testkick alles weh getan hat.

Warum haben Sie denn so lange gefehlt?

Mech: Erst hatte ich Knieprobleme, gefolgt von einem Muskelfaserriss. Ich habe dann leider zu früh wieder angefangen, sodass der gleich wieder aufgebrochen ist. Gefühlt waren es für mich sogar noch länger als die zwei Monate.

Bei wie vielen Prozent befinden Sie sich denn wieder?

Mech: So bei 80 vielleicht. Auf jeden Fall ist da noch viel Luft nach oben.

Müssen Sie sich nicht auch bei der aktuellen Erfolgsserie erstmal hinten anstellen?

Mech: Es ist superschwer ins Team zu kommen, das weiß ich. Es ist aber auf der anderen Seite auch gut, denn es wäre irgendetwas sehr falsch, wenn ich händeringend gebraucht werden würde.

Das heißt, Sie setzen sich geräuschlos auf die Bank?

Mech: Es gibt aktuell nicht viele Gründe für Änderungen, da erwarte ich deshalb auch nicht, dass ich sofort von Beginn an spiele. Ich bin aber gut mit Vitalij Kalteis befreundet und würde ihn notfalls nerven.

Wie beurteilen Sie denn die Arbeit Ihres Kumpels?

Mech: Vitalij macht das richtig gut und hat viel Spaß ins Team gebracht. Zum Beispiel musste am Anfang immer einer ein rosafarbenes Tutu beim Training tragen, mich traf es natürlich als ersten.

Ihr großes Plus ist Ihr starker Schuss. Wurde jemals gemessen, wie schnell dieser ist?

Mech: Bisher noch nicht, das ist aber eine gute Frage. Ich glaube, ich lasse das mal in der nächsten Zeit machen.

Sind drei Punkteb am Sonntag beim MTV Elm fest eingeplant?

Mech: Ich würde lügen, wenn ich das bestreiten würde. Wir straucheln aber immer wieder als Favorit. Ich kann die auch überhaupt nicht einschätzen, weil ich vor dieser Saison noch nie etwas von denen gehört habe.

vw

Mechs Tipps

FC Alfstedt/E. - MTSV Selsingen 2:1

MTV Elm - TV Sottrum 0:3

TSV Gr. Meckels. - TSV Karlshöfen 1:3

FC Ostereistedt/R. - Heeslinger SC II 1:4

SV Ippensen - TuS Westerholz 1:1

TuS Tarmstedt - SV RW Scheeßel 1:2

VfL Visselhövede - TSV Gnarrenb. 2:2

Marten Schwarz (Visselhövede) sagte vor zwei Wochen eine Partie exakt voraus und lag weitere zwei Mal von der Tendenz her richtig.