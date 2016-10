Das nächste Debakel

Stemmen bleibt sich treu und kassiert ein 0:6 gegen Lilienthal / Knaak sieht Gelb-Rot

+ Es war nicht das Spiel von Jonas Knaak (l.): Seine Abwehr kassierte sechs Tore, der Innenverteidiger musste mit Gelb-Rot vom Platz. Hier duelliert er sich mit Lilienthals Yannik Niemann. - Foto: Freese

Stemmen - Von Felix Meyer. Der TV Stemmen arbeitet weiter eifrig an seinem Ruf, die Schießbude der Fußball-Bezirksliga zu sein. „Flach gespielt, hoch verloren“, lautete kurz nach Abpfiff die Analyse von Uwe Schmidt aus dem Trainerteam. Nach einer desolaten Abwehrleistung ging seine Elf vor heimischer Kulisse mit 0:6 (0:3) gegen den Aufsteiger SV Lilienthal/Falkenberg unter.

Von Anfang an waren die Gäste aus Lilienthal tonangebend und spielten sich durch den ausgeübten Druck auf die Stemmer Abwehr in der Anfangsphase zahlreiche gute Chancen heraus – unter anderem durch Nils Köhle (8.) und Sören Pols (11.). Der Führungstreffer für Lilienthal fiel durch einen Freistoß, den der im Rückraum alleingelassenen Pols einköpfte (13.). Stemmen erarbeitete sich nur vereinzelt Chancen wie in der 17. Minute durch Fabian Bentz oder aber durch Douglas Grun, der einen aufgelegten Ball vom Gäste-Keeper Stephen Osei nicht nutzte (27.). Stattdessen verwertete Lilienthal/Falkenberg eine Kontermöglichkeit, durch die Pols seinen Doppelpack schnürte (37.).

Fortan war der Damm gebrochen und es spielten nur noch die Kreis-Osterholzer, die in der 37. Minute sogar noch das 3:0 herausspielten. Nachdem die gesamte Stemmer Abwehr überlaufen wurde, schob Dennis Thüroff ins linke Eck ein.

In der zweiten Halbzeit ging es weiter wie bisher: Lilienthal machte das Spiel, Stemmen offenbarte seine Defensivschwächen. So fiel in der 53. Minute das 4:0 durch Jules-Bertrand Bingana, nachdem die gesamte Stemmer Abwehr überspielt wurde. „Wir waren völlig chancenlos, es scheinen einige die Köpfe einfach nicht frei zu haben“, kommentierte Uwe Schmidt das Spielgeschehen.

Von den Hausherren kam in der zweiten Hälfte bis auf einige kleinere Möglichkeiten kaum etwas in puncto Offensivspiel. Ganz anders als bei den Lilienthalern, die mit ihren schnellen Stürmern die Stemmer Abwehr immer wieder vor Herausforderungen stellten. So war es eine Frage der Zeit, bis die nächsten Tore fielen. In der 73. Minute gelang Bingana ein Tor des Monats, als er nach schöner Kombination durch das Mittelfeld mit einem genialen Lupfer Torwart Timo Jeschke überlistete – 5:0. Und es kam noch dicker: In der 81. Minute sah auch noch Verteidiger Jonas Knaak nach einem unnötigen Trikotzupfer die Gelb-Rote Karte und vergrößert damit die akuten Abwehrsorgen. Kurz vor Schluss stellte Nico Apitz mit einem Flachschuss den 6:0-Endstand her (87.).

Nach der 0:7-Niederlage vergangene Woche beim FSV Langwedel-Völkersen haben die Stemmer in den letzten beiden Spielen 13 Treffer gefangen und nach zwölf Partien bereits 44 Gegentore auf dem Konto – Liga-Spitze! „Wir werden uns nächste Woche beim Training zusammensetzen müssen und besprechen, wie wir mit der Situation umgehen wollen. Klar ist, wir haben gegen einen starken Aufsteiger verdient verloren“, stellte Uwe Schmidt klar.