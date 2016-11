Sportlerwahl im Kreis Rotenburg: Leser können Vorschläge einreichen

Große Gala am 24. Februar

+ © Guido Menker Lukas Misere stand bei der vergangenen Sportlerwahl im Scheinwerferlicht – der Rotenburger Handballer siegte bei den Sportlern und mit der Mannschaft. © Guido Menker

Rotenburg - Diesen Termin sollten Sie sich schon mal notieren: Am 24. Februar 2017 steigt in der Pestalozzihalle wieder die Sportlerehrung der Stadt Rotenburg.

Eingebettet – und quasi das Highlight zum Abschluss der Show – ist traditionell die Sportlerwahl, bei der Kandidaten aus dem gesamten Altkreis ins Rennen gehen. Und genau hierfür haben die Leser unserer Zeitung sowie die Vereine wieder die Möglichkeit, Vorschläge einzureichen.

Handball-Goalgetter Lukas Misere, Aerobic-Ass Wiemke Büttner, die Handballer des TuS Rotenburg und Erfolgstrainerin Sabine Scherz vom TV Scheeßel standen im vergangenen Jahr ganz oben auf dem Treppchen.

Große Gala mit Ehrung steigt am 24. Februar

Wer hätte es Ihrer Meinung nach verdient, für die nächste Sportlerwahl nominiert zu werden? Wir suchen für die Kategorien Sportlerin, Sportler, Mannschaft und Trainer des Jahres 2016 insgesamt jeweils fünf Kandidaten, die mit herausragenden sportlichen Leistungen aufgefallen sind. Fällt Ihnen jemand ein, dann teilen Sie es uns mit einer kleinen Begründung mit – entweder per Post (Rotenburger Kreiszeitung, Sportredaktion, Große Straße 37, 27356 Rotenburg) oder aber per E-Mail an sport.rotenburg@kreiszeitung.de.

Ihre Vorschläge sollten uns bis zum 3. Dezember erreicht haben. Wer es letztlich in die Auswahl schafft, entscheidet wie in jedem Jahr eine fachkundige Jury. Die Kandidaten werden Anfang des kommende Jahres dann ausführlich von uns vorgestellt. Anschließend dürfen die Leser wählen und können selbst wieder attraktive Preise gewinnen. Die Kür der Sieger steht am 24. Februar während der großen Gala mit einem sehenswerten Rahmenprogramm in der Pestalozzihalle an.

maf