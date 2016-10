Nach Heybers Ausgleich in der Spur

Rotenburg verteidigt Tabellenspitze, kommt gegen Neuenhaus/Uelsen aber spät in Schwung – 26:24

+ Linkshänder Luka Bruns (am Ball) musste sich mit dem TuS Rotenburg ganz schön strecken, um die erste Niederlage zu verhindern. - Foto: Woelki

Rotenburg - Hartes Stück Arbeit! Der TuS Rotenburg hat seine erst eine Woche alte Tabellenführung in der Handball-Verbandsliga durch einen schwer erkämpften 26:24 (13:15)-Heimerfolg gegen Oberliga-Absteiger SG Neuenhaus/Uelsen verteidigt. „Die Gäste waren der von mir erwartet schwere Gegner. Ich bin sehr stolz auf unsere Mannschaftsleistung. Die jungen Spieler haben ihre Sache erneut super gelöst“, freute sich Trainer Nils Muche.

Der TuS Rotenburg musste auf den gesundheitlich angeschlagenen Patrick Zahn verzichten. Zudem zeigte die SG Neuenhaus/Uelsen, dass sie wesentlich stärker ist, als es der augenblickliche 13. Tabellenplatz aussagt. Mit hoher Intensität und dynamisch vorgetragenen Angriffen machten die Gäste Rotenburg das Leben vor allem in den ersten 30 Minuten sehr schwer. „Wir waren in der ersten Halbzeit in der Abwehr immer zu spät am Gegenspieler dran und lagen daher auch völlig verdient im Rückstand“, urteilte Nils Muche. Die Gastgeber gingen zwar durch zwei Treffer ihres 13-fachen Torschützen Lukas Misere mit 2:1 in Führung (5.), doch sollte das vorerst der letzte Vorsprung gewesen sein. Neuenhaus/Uelsen fand immer besser in die Partie und stellte die Rotenburger Abwehr vor große Probleme. Nach 17 Minuten lag der Absteiger mit 11:6 in Führung und die Wümme-Sieben schien ihrer ersten Saisonniederlage entgegen zu steuern. Zwar verkürzten Lukas Misere und der starke Sören Heyber auf 8:11, doch zwei Minuten vor dem Pausenpfiff lag Neuenhaus/Uelsen wieder mit fünf Toren vorne (15:10). Zur Halbzeit hieß es durch drei Rotenburger Treffer in den letzten zwei Minuten „nur“ 15:13 für die Gäste.

Auch nach dem Wechsel lagen die Mannen aus der Grafschaft Bentheim bis zur 42. Minute weiter stets mit zwei bis drei Treffern vorne. Nach 45 Minuten gelang Heyber dann erstmals der Ausgleich zum 19:19 und kurze Zeit später dem jungen Michel Misere per sicher verwandeltem Siebenmeter die 20:19-Führung. Von diesem Zeitpunkt an gab der TuS Rotenburg die Führung fast nicht mehr ab. Zwar glichen die Gäste drei Minuten vor dem Abpfiff noch einmal zum 23:23 aus, doch durch drei Tore in Folge von Luka Bruns, Michel Misere und Lukas Misere hieß es nach 59 Minuten 26:23 für Rotenburg.

„Wir haben immer an uns geglaubt und daher das Blatt auch noch wenden können“, freute sich Co-Trainer Maik Hoops. Das Spiel hat aber auch gezeigt, dass der Spitzenreiter auf der Hut sein muss. Das wird auch am Samstag der Fall sein, wenn der TuS Rotenburg den Tabellendritten HSG Barnstorf/Diepholz II (18.30 Uhr) empfängt. - jho