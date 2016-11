Miesner sorgt für Ruhe, Bezek wirbelt

Hassendorf schlägt Schlusslicht Helvesiek im Kellerduell mit 5:1

+ Helvesieks Sönke Prigge (links) unterlag dem TV Hassendorf um Jelle Ottens (rechts) klar. - Foto: Woelki

HASSENDORF - Der Effekt des Trainerwechsels beim SV Grün-Weiß Helvesiek vor wenigen Wochen verpufft weiterhin. In der 1. Fußball-Kreisklasse Süd unterlag die Mannschaft von Neu-Coach Julian Bellmann beim TV Hassendorf klar mit 1:5 (1:4) und bleibt somit das Schlusslicht der Liga.

Die personell angeschlagenen Hassendorfer setzten sich mit dem Sieg hingegen etwas von der Abstiegszone ab. So freute sich auch Trainer Wilfried Vajen über den Erfolg, denn „das war ein Sechs-Punkte-Spiel.“ Seine junge Mannschaft hielt dem Druck stand, lieferte eine gute Leistung ab und profitierte vom Einsatz eines Routiniers. „Unser Altherrenspieler Achim Miesner hat in der Defensive Ruhe und Ordnung reingebracht“, so Vajen, der im Angriff eine Glanzleistung von Ismet Bezek bestaunte. Der Mittelfeldmann war an vier der fünf Tore beteiligt.

Schon zur Pause war die Partie entschieden. Nach dem 1:0 von Siwan Bezek (5.) glich der auffällige Helvesieker Sönke Prigge zwar noch aus (27.), dann traf aber der Hassendorfer Felix Wöhl innerhalb einer Minute zwei Mal (31./32.) und Thorsten Weiß erhöhte auf 4:1 (35.). „Die erste Halbzeit haben wir komplett verschlafen. Das war eine schwache Vorstellung von uns“, kritisierte Bellmann. Siwan Bezek markierte den Treffer zum 5:1 (80.). - woe