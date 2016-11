Meyers Momente der Enttäuschung beim 0:2

Vermeintliches Tor nicht anerkannt, Handelfmeter verschossen / Coach Schumacher zürnt: „Das reicht nicht“

+ Eigentlich ein klarer Elfmeter: Scheeßels Mike Sprenger wird von Jörn Schröter gefoult. Die Pfeife bleibt aber still. - Foto: Freese

Scheeßel - Die letzte Torchance spiegelte den gesamten Auftritt des SV Rot-Weiß Scheeßel wider: Routinier Christoph Meyer trat nach einem angeblichen Handspiel von Erdal Sardas zum Strafstoß an – und setzte den Ball an den rechten Pfosten. „Das passte zur Einstellung der Mannschaft“, grantelte Coach Sven Schumacher nach der 0:2 (0:2)-Heimpleite in der Fußball-Kreisliga gegen den FC Ostereistedt/Rhade. Der Aufsteiger musste dadurch Platz drei wieder an den TV Sottrum abgeben.

„Das hatte nichts mit Herrenfußball zu tun. Das reicht nicht, sich so zu präsentieren“, ärgerte sich Schumacher. Einzig dem jungen und zur Halbzeit eingewechselten Yunes Parvizi stellte er ein ordentliches Zeugnis aus, ansonsten attestierte er seinem Team „von der Einstellung das schlechteste Spiel, was wir diese Saison abgeliefert haben. Da zeigen wir gegen den Tabellenführer 100 Prozent Leidenschaft und denken, wenn Ostereistedt mit nur 13 Punkte kommt, reicht das Kreisklassen-Tempo.“

Auf tiefem Geläuf besaß Matthias Miesner mit zwei starken Kopfbällen zwar gute Chancen in Durchgang eins, doch die Tore erzielten die Gäste. Bereits in der sechsten Minute traf Steffen Müller zum 1:0, nachdem Meyer zuvor weggerutscht war. Unmittelbar vor der Pause erhöhte Julian Bäron nach einem Freistoß auf 2:0. (45.).

Aufregung kurz nach Wiederbeginn, als Meyer den Ball per Kopf ins Tor beförderte – so hatten es jedenfalls die Scheeßeler gesehen. Doch Assistent Christian Rathjen (SV Ippensen) hatte es anders und den Rettungsversuch von Keeper Meik Miessner nicht hinter der Linie wahrgenommen. Auch in der 69. Minute ertönte die Pfeife von Referee Günter Bassen (SV Ippensen) nicht, als Jörn Schröter recht klar Scheeßels Mike Sprenger im Strafraum fällte. Das holte der Unparteiische in der Nachspielzeit nach, obgleich das Handspiel von Sardas nach Schuss von Meyer nun wirklich fragwürdig war. Doch selbst dieses „Geschenk“ nahmen die Scheeßeler nicht an. - maf