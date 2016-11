Meinkes Traumtor ohne Wert

Trotz Chancenhagel verliert Bothel gegen Hesedorf/Nartum 1:3 und rutscht ab

+ Julian Prinz (links) war einer der besten Botheler. Gegen Florian Szklarski kam er hier dennoch zu spät. - Foto: Krause

Bothel - Null Punkte und zwei Spieler verloren – die Bilanz des Spiels beim FSV Hesedorf/Nartum war für den TuS Bothel mehr als ernüchternd. In der Fußball-Bezirksliga musste sich das Team von Spielertrainer Christoph Meinke mit 1:3 (1:2) beim direkten Konkurrenten geschlagen geben. Zudem sahen Bastian Hollmann und Kevin Altmann Gelb-Rote Karten.

„Das ist doppelt bitter für uns – Ein verlorenes Spiel und zwei Spieler weniger für die nächste Woche“, kommentierte Meinke. Kapitän Bastian Hollmann musste nach 65 Minuten den Platz verlassen, nachdem er im Hesedorfer Strafraum einen Konter unterbunden hatte. „Damit war die Niederlage besiegelt“, fand der Spielercoach. Zu diesem Zeitpunkt hatten die Gastgeber die frühe Botheler Führung durch Meinke (2.), der aus 35 Metern ins Tor gelupft hatte, längst gedreht. Daniel Wischnewski (16.) und Jannes Otten (44.) sorgten für die Wende zur Pause. „Da hätte es aber eigentlich 3:0 oder 4:0 für uns stehen müssen“, haderte der Trainer. „Wir hatten permanent große Chancen.“ Vor allem in der Anfangsphase hatte Bothel ein Übergewicht. Allerdings vergaben Patrick Hollmann (5.), Sebastian Wichern per volley (8.), Cedric Ahrens mit einem Kopfball (25.), Jonas Heinecke per Direktabnahme (31.) und Meinke selber (35.) allesamt hochkarärtige Chancen.

Mit fortdauernder Spielzeit wurde die Hesedorfer Offensive immer besser. „Da sind sie mit Lasse Rosebrock, Omke Brase, Florian Szklarski und Kevin Romer auch stark besetzt“, erklärt Meinke. Brase erzielte auch das 3:1 (75.) für Hesedorf. Negativer Abschluss des Spiels war der Platzverweis gegen Innenverteidiger Kevin Altmann wenige Sekunden vor Abpfiff. Nach einem vermeintlichen Foul sah auch er die Ampelkarte. Für Christoph Meinke waren sowohl die Platzverweise als auch die drei Gegentreffer aber nicht entscheidend für die Botheler Niederlage. „Wir haben ganz klar in der Offensive verloren. Da haben wir einfach viel zu viele Möglichkeiten liegengelassen.“ - vw