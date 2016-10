5:4 – Lötters behält die Nerven

Sottrum setzt sich im Kreispokal gegen Westerholz nach Elfmeterschießen durch

+ Hatte gut Lachen: Sottrums Matthias Michaelis (l.), der sich hier ein Duell mit dem Westerholzer Jannes Hädecke liefert, setzte sich in dem Kreispokalspiel mit 5:4 nach Elfmeterschießen durch und zog somit mit seinem Team in die nächste Runde ein. - Foto: Goldstein

Westerholz - Spannung bis zum Schluss versprach das Fußball-Kreispokalspiel zwischen dem TuS Westerholz und dem TV Sottrum: Die Entscheidung der Drittrundenbegegnung fiel erst im Elfmeterschießen. Am Ende setzte sich der Kreisligist aus Sottrum gegen den personell arg gebeutelten Klassenkonkurrenten mit 5:4 (1:1) durch und steht somit in der nächsten Runde – auch dank einer Kuriosität, die nur der Fußball schreiben kann.

Nachdem Sottrums Schlussmann Tobias Engel den ersten Elfmeter von Luca Busch gehalten hatte, trat Stürmer Matthias Michaelis für die Rot-Weißen an. Seinen Schuss vom Punkt parierte Westerholz‘ Keeper Patrick Schulze, der kurzfristig für den beim Aufwärmen verletzten Keeper Pascal Behrens eingesprungen war, mit der Hüfte. Während sich Schulze schon für den gehaltenen Elfer feiern ließ, trudelte der Ball jedoch noch ins Tor und brachte den Sottrumern so den wichtigen psychologischen Vorteil ein.

Zuvor hatten die Gäste allerdings ihre Probleme. „Wir sind überhaupt nicht gut in die Partie hereingekommen. Zudem sind wir sehr fahrlässig mit unseren Chancen umgegangen“, erklärte Sottrums Coach Vitalij Kalteis. Nicht so aber in der elften Minute, als seine Elf etwas überraschend in Führung ging. Rico Hesse versenkte einen Schuss mit der Pike aus rund zehn Metern. „Das Tor fiel praktisch aus heiterem Himmel“, meinte Westerholz‘ Coach Peter Ludwig. Doch die Führung hielt nicht lange an. Bereits in der 17. Minute gelang den Hausherren der Ausgleich nach einem Gegenstoß, den Björn Banehr nach Vorlage von Jendrik Hädecke veredelte. „Da waren wir einfach nicht auf der Höhe“, ärgerte sich Kalteis. Anschließend plätscherte das Spiel bis zum Pausenpfiff vor sich hin.

Zwar kam Sottrum nun besser in die Begegnung als noch in der ersten Halbzeit, die erste Torgelegenheit hatten aber die Gastgeber. Allerdings parierte Engel einen Alleingang von Björn Banehr stark. „Tobias hat den Ball super geklärt“, lobte auch sein Coach die Aktion. „Danach haben wir aber das Heft in die Hand genommen und uns zahlreiche Torgelegenheiten erspielt“, so Kalteis. Aber sowohl Steffen Mech als auch Jan Vollmers und Michaelis scheiterten. „Da hätten wir den Sack einfach zu machen müssen“, berichte der Gäste-Trainer. So musste am Ende das Entscheidungsschießen herhalten – mit eben dem besseren Ausgang für Sottrum. Neben Michaelis, Mech, Bastian Piskorz traf auch Tim Lötters für die Gäste. Bei Westerholz waren Banehr, Lars Menzel und Jan-Philipp Thom erfolgreich, während Busch und Jendrik Hädecke verschossen.

„Am Ende war es eine Begegnung auf Augenhöhe, mit dem glücklicheren Ausgang für Sottrum. Davon geht aber nicht die Welt unter“, bilanzierte Ludwig. - jdi