5:0 – Linke trickst Elsdorf gekonnt aus

Unterstedt grüßt als Herbstmeister

+ Jubel nach dem ersten Streich: Leon Linke (vorne) nimmt die Glückwünsche von Timo Bahrami (hinten) und Jonathan Orth entgegen. - Foto: Freese

UNTERSTEDT - Als Herbstmeister überwintert die SG Unter-stedt in der 1. Fußball-Kreisklasse – und das mit einem satten Vorsprung, der am Sonntag auf zehn Punkte angewachsen ist. Grund: Im Spitzenspiel gewann der Tabellenführer beim Tabellenzweiten und schärfsten Verfolger TuS Elsdorf beeindruckend mit 5:0 (2:0).

Dabei spielten die Unterstedter wie verwandelt gegenüber der verlorenen Partie gegen BW Westervesede (1:3) eine Woche zuvor. „Wir haben von Beginn an gedrückt und Elsdorf unter Druck gesetzt. Damit kamen sie nicht zurecht“, erklärte Unter-stedts Coach Uwe Delventhal. „Gegen Westervesede hatten wir nichts gezeigt. Die richtige Einstellung, die Laufbereitschaft und unser Kombinationsspiel waren da nicht vorhanden. Deshalb haben wir eine Wiedergutmachung gefordert.“ Und die sollte er bekommen.

Die Unterstedter legten furios los, in der ersten Hälfte fand Elsdorf keine Mittel gegen. In der zehnten Minute fiel dann auch bereits das 1:0 sah – Leon Linke setzte sich fein nach einem Pass in die Schnittstelle durch. Über die linke Seite tankte sich der technisch beschlagene Linke nur acht Minuten später durch, ließ seine Gegenspieler mit einem feinen Trick ins Leere laufen und legte quer auf Jonathan Orth – 2:0.

„Leon Linke hat überragend gespielt“, lobte Uwe Delventhal seinen Offensivmann und Goalgetter, der in der 50. Minute auch das 3:0 nachlegte. Spätestens mit dem 4:0 durch Maximilian Suszek war der Deckel drauf (64.). Schließlich beendete Linke mit seinem dritten Tor in der letzten Minute die Partie und sorgte auch bei seinem Coach wieder für gute Laune: „Wir als Trainerteam sind mit der Leistung zufrieden und können nun mit einem ruhigen Gefühl in die Winterpause gehen.“ - woe