Kühnlein findet es „grottenschlecht“

Sottrum agiert gegen Delmenhorster Reserve zu hektisch und unterliegt mit 21:30

+ Nur selten kam Sottrums Kreisläufer Manuel Herberg gegen die Delmenhorster Reserve so frei zum Wurf wie in dieser Szene. Sein Team unterlag mit 21:30. - Foto: Woelki

Sottrum - Der Blick geht ab sofort nach unten: Der TV Sottrum hat in der Handball-Landesliga im Heimspiel gegen die zweite Vertretung der HSG Delmenhorst eine der schwächsten Saisonleistungen gezeigt und glatt mit 21:30 (13:15) verloren. Die Gastgeber fanden in den 60 Minuten nie zu ihrem Spiel und leisteten sich viel zu viele anfängerhafte Fehler. In der Tabelle fiel Sottrum mit 6:8 Punkten auf den neunten Platz zurück.

Trainer Norbert Kühnlein, der seine Grippe immer noch nicht überwunden hat, war maßlos enttäuscht: „Das war grottenschlecht. Nicht ein einziger Spieler hatte bei uns Normalform. Wir waren in vielen Aktionen wieder viel zu hektisch. Den Delmenhorster Torhüter haben wir mit unseren unplatzierten Würfen regelrecht warmgeschossen“, ärgerte er sich. Die Sottrumer lagen lediglich in der Anfangsphase nach dem Tor von Nicolas Karnick mit 2:1 (4.) in Führung. Danach glich die HSG Delmenhorst II aus und ging ihrerseits bis zur 18. Minute mit 10:7 in Führung. „Wir haben schon da viel zu kopflos agiert und wollten den Rückstand mit Gewalt aufholen, anstatt ruhig weiter zu spielen“, bedauerte Kühnlein. Folge davon war, dass die Gäste den Vorsprung sogar noch ausbauten und zur Halbzeit über ein 14:11 mit 17:14 in Führung lagen.

Nach der Pause schien sich der TV Sottrum zunächst auf seine Stärken zu besinnen und verkürzte den Rückstand durch Nicolas Karnick und Jonas Stelling auf 16:18 (35.). Es war aber nur ein Strohfeuer, denn zwei Minuten später stand es bereits 16:20. Beim Wieste-Team lief an diesem Tag alles viel zu hektisch ab. Folge davon waren weitere leichte Fehler, die in der Landesliga zwangsläufig zu Gegentoren führen. So hatte die HSG Delmenhorst II keine Mühe, ihren Vorsprung locker zu verteidigen. Zwar kam Sottrum nach 48 Minuten erneut durch Nicolas Karnick noch einmal auf zwei Tore heran (21:23), doch prompt zogen die Gäste durch sieben Tore in Folge bis zum 30:21 davon und hatten damit alles für sich geregelt. Auf Sottrum warten nun bei der SG Achim/Baden II und beim TV Oyten zwei schwere Auswärtsspiele. - jho