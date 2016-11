Knodels Aus trübt die Freude

24:20 – Rotenburg verteidigt trotz Hänger gegen Bützfleth/Drochtersen die Tabellenspitze / „Respekt“

+ Auf und davon: Rotenburgs Sören Heyber zieht mit großen Schritten zum Tor und erzielt einen seiner fünf Treffer. - Fotos: Freese

Rotenburg - Johann Knodel wird dieses Spiel nicht in bester Erinnerung behalten. Der Rechtsaußen des TuS Rotenburg war erst seit einigen Momenten im Spiel, da ging er in der 43. Minute bei einer knappen 14:12-Führung mit stark blutender Nase zu Boden, musste lange behandelt werden und schied mit Verdacht auf einen Nasenbeinbruch aus. Seine Verbandsliga-Handballer überstanden den Schock sowie das Zwischentief am Sonntagabend und bleiben weiter in der Erfolgsspur – der Tabellensiebte HSG Bützfleth/Drochtersen wurde vor rund 300 Zuschauern in der Pestalozzihalle mit 24:20 (12:6) geschlagen. Damit führt Rotenburg mit 14:0 Punkten zusammen mit dem TuS Haren die Tabelle an.

„Das ist ganz bitter für Johann“, bedauerte Rotenburgs Coach Nils Muche den Ausfall. Ganz faire Geste der Gäste: Deren Coach Maximilian Bock übernahm sofort die Erstversorgung, unterstützt von seinem Betreuer Stefan Plath und Rotenburgs Physiotherapeuten Klaas Reichmann.

Ansonsten waren die Bützflether der erwartet schwere Gegner, wenngleich davon in der ersten Halbzeit noch nicht so viel zu sehen war. Vor allem die Abwehr des Tabellenführers stand da sehr sicher. Die Gastgeber lagen nach drei Minuten durch Tore von Sören Heyber, Lukas Misere und Christian Hausdorf bereits mit 3:0 in Führung. Der Vorsprung wurde bis zur 22. Minute sogar auf 10:4 ausgebaut. Der Ball lief in dieser Phase wie am Schnürchen, die Angriffe wurden konzentriert abgeschlossen. Nach dem Tor von Lukas Misere wurden beim 12:6 die Seiten gewechselt.

„Nach dem sehr guten Beginn haben wir in der zweiten Halbzeit aber den Faden verloren und uns viel zu viel auf Eins-gegen-eins-Situationen eingelassen. Zudem haben wir ungewöhnlich viel verworfen“, kritisierte Nils Muche. Bützfleths Keeper Patrick Funck ließ zwischen der 37. und 49. Minute nur zwei Gegentore zu, die Gäste waren beim 15:16 durch Maximilian Giede und auch noch beim 16:17 durch Matthias Friedrich bis auf ein Tor dran – Rotenburgs erster Punktverlust drohte. „Dann haben die Jungs aber Charakter bewiesen und noch mal den Schalter umgelegt. Respekt dafür“, meinte der Rotenburger Coach. Der junge Michel Misere erhöhte auf 18:16 (51.).

In den letzten sieben Minuten kamen die Gäste nicht mehr näher als bis auf drei Tore heran. Endgültig gelaufen war die Partie, als nach 58 Minuten der fünffache Torschütze Sören Heyber das 23:18 erzielte. Jens Behrens war es schließlich vorbehalten, für den 24:20-Endstand zu sorgen. - jho