Knock-out in der Overtime – 72:78

Hurricanes geben Sieg im Niedersachsen-Derby noch aus der Hand / Wampler beim Debüt mit 18 Punkten

+ Tomas Holesovsky nahm kurz vor Ende der regulären Spielzeit gleich zwei Auszeiten – letztlich vergebens. - Fotos: Braun

Scheeßel - Das war ohne Frage die bisher bitterste Saisonniederlage. Weil sie in der Overtime zustande kam. Weil ein Sieben-Punkte-Vorsprung aus der 34. Minute noch hergeschenkt wurde. Weil sie einfach überflüssig war. Nach dem 72:78 (62:62/32:36) im intensiven Niedersachsen-Derby beim Bundesliga-Aufsteiger TK Hannover spürte Tomas Holesovsky, der Coach der Avides Hurricanes, denn auch „so viele gemischte Gefühle“ nach einem Basketballspiel mit „Ups and Downs“.

In den letzten Sekunden der regulären Spielzeit hatte Holesovsky gleich zwei Auszeiten genommen und verriet später: „Ich habe in den Augen der Mädels die Angst gesehen.“ So schmolz eine 62:58-Führung innerhalb der letzten 54 Sekunden noch zusammen, weil Melissa Jeltema zwei Körbe erzielte, während die Hurricanes übernervös die Bälle im Angriff verloren. „Im Endeffekt haben wir das Spiel an der Freiwurflinie und aufgrund der Ballverluste verloren“, resümierte Holesovsky. Kapitänin Pia Mankertz, sonst speziell in der Crunchtime die Ruhe selbst an der Linie, versenkte in den letzten zwei Minuten nur zwei von vier Freiwürfen. Und die sonst so sicheren Dreierwerferinnen Laura Dally und Petra Zaplatova waren dieses Mal aus der Distanz nicht effektiv.

Der Start der Hurricanes verlief einmal mehr holprig – bereits nach fünf Minuten lag Hannover mit 12:2 vorne, nach zehn gar mit 21:8. Jeweils vier Turnover standen nach dem ersten Viertel schon in der Statistik der Amerikanerinnen Ashley Southern und Tabytha Wampler. Der wie erwartet noch nicht in der Starting Five stehende Neuzugang für den Flügel und unterm Brett steigerte sich aber im zweiten Durchgang enorm. Wampler steuerte zwischen der 17. und 20. Minute gleich neun Punkte (ein Dreier) bei und war damit maßgeblich daran beteiligt, dass ihr Team bis auf zwei Zähler dran war und auch beim 32:36-Pausenrückstand in Reichweite lag. Am Ende war sie mit 18 Punkten zweitbeste Scorerin ihres Teams hinter Mankertz (21). „Das war, was ich im ersten Spiel erwarten kann“, meinte Holesovsky zufrieden. In der Verlängerung schied Wampler allerdings eine Minute vor dem Ende aus – fünftes Foul. Vor ihr hatte es schon Mitspielerin Evita Iiskola erwischt (42.). Hannover erging es nicht besser: Früh musste Stefanie Grigoleit von außen zusehen (33.), in der Schlussminute folgte ihr Dorothea Richter. Etliche weitere Spielerinnen standen kurz davor, insgesamt kam der Turn-Klubb auf 27 Fouls, die Hurricanes lagen gar bei 28. Und obwohl der Gastgeber vor rund 300 Zuschauern (Holesovsky: „Eine tolle Atmosphäre“) eine viel kürzere Bank besaß, agierte der trotzdem hochkarätig besetzte Aufsteiger cleverer und stellte in der Overtime schnell die Weichen auf Sieg. - maf