Klee „pflückt“ sich den Spitzenreiter

Doppelpack mit 100-Prozent-Chancenverwertung / Scheeßels klettert mit 3:0 gegen Ippensen auf Platz drei

+ Florian Klee war mit seiner Schnelligkeit nur schwer zu stoppen. Das musste in dieser Szene auch Ippensens Kapitän Marcel Gerken anerkennen. Scheeßels Flügelläufer war obendrein extrem effektiv und machte aus zwei Chancen zwei Tore. - Foto: Freese

Scheessel - Von Felix Meyer. Der Aufsteiger hat mal wieder ein Ausrufezeichen gesetzt! In einer kampfbetonten Partie brachten die Kreisliga-Fußballer des SV Rot-Weiß Scheeßel dem Klassen-Primus SV Ippensen die zweite Saisonniederlage bei und kletterten selbst auf Platz drei hoch. „Zu null!“, kam die Freude aus Scheeßels Trainer Sven Schumacher nach dem 3:0 (1:0)-Heimsieg heraus.

Ganz so deutlich wie sich das Ergebnis liest, war das Spiel allerdings nicht verlaufen, denn die Gäste aus Ippensen machten von Anfang an Druck und erspielten sich einige Halbchancen. In dieser Drangphase war es schon etwas überraschend, dass Scheeßel nach starker Vorbereitung von Tobias Lehmann durch den flinken Florian Klee den Führungstreffer markierte (26.). „Wir wussten, dass Ippensen Druck ausüben wird, deswegen haben wir taktische Umstellungen vorgenommen, die auch gut gegriffen haben“, analysierte Schumacher.

Der Spitzenreiter brauchte einige Zeit, um sich von diesem Rückschlag zu erholen und konnte sich erst kurz vor der Pause durch Steffen Klindworth wieder eine hochkarätige Torchance erarbeiten (45.). Nach der Pause wurde die Partie immer kampfbetonter und die Gäste bauten ihr Chancenübergewicht aus – doch Jan-Dirk Burfeind erwischte nach einer Flanke von Eike Christoph Hinck den Ball mit dem Kopf nicht richtig (51.). Kurz darauf war es Tobias Detjen, der den Ball nach Vorlage von Steffen Klindworth aus kurzer Distanz nicht über die Linie bekam (56.). Nur eine Spielsituation später stand Detjen wieder im Mittelpunkt des Geschehens, als er über den Ball haute und Florian Klee allein auf das Gästetor zulief, um seinen Doppelback zu schnüren (58.). „Heute hat es endlich mal geklappt mit der 100-prozentigen Chancenverwertung“, freute sich der zweifache Torschütze, der jetzt schon auf elf Saisontreffer kommt.

Ippensen gab sich noch nicht geschlagen und schafften fast den Anschlusstreffer durch Steffen Klindworth, der aber am langen Pfosten vorbeischoss. In der Schlussphase wurden die Scheeßler wieder aktiver und spielten sich einige gute Kontermöglichkeiten durch Jan Loos (86.), Matthias Miesner (87.) und Benjamin Hensel (90.+1) heraus. Es passte zum Spielverlauf, als Christoph Meyer ansatzlos aus zweiter Reihe zum Schuss ansetzte, der abgefälschte Ball zu einer Bogenlampe mutierte und Gäste-Keeper Frank Hastedt nur hinterhergucken konnte, wie er hinter ihm zum 3:0-Endstand ins Tor flog. „Wir haben gut gearbeitet und so die drei Punkte verdient“, resümierte Sven Schumacher, während Gäste-Coach Alexander Streu nach der Begegnung enttäuscht bemerkte: „Wenn man die Chancen nicht macht, kann man nicht gewinnen.“ Immerhin: Auch der Heeslinger SC II, Verfolger Nummer eins, stolperte (1:2 gegen den TSV Groß Meckelsen), sodass Ippensens Vorsprung weiterhin vier Punkte beträgt.