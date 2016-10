Keine perfekte erste Welle

Sottrum verpasst Heimerfolg gegen Horneburg – 21:22 / Schnäpp hat Ausgleich in der Hand

+ Sascha Nijland (am Ball) gelang das erste Tor des Spiels – am Ende unterlagen seine Sottrumer aber. Hier kommt der Linkshänder gegen Alexander Usadel (l.) und Yannik Löhden zum Wurf. - Foto: Woelki

Sottrum - Wenig Tore, knappes Ding: Der TV Sottrum unterlag in der Handball-Landesliga dem bisherigen Tabellendritten VfL Horneburg in eigener Halle mit 21:22 (8:12) und fiel dadurch in der Tabelle mit 6:6 Punkten auf den achten Platz zurück. Die Schützlinge von Trainer Norbert Kühnlein liefen bis zur Schlussphase einem Rückstand hinterher, nutzten aber in den letzten Minuten nach dem 21:21 durch David Buchelt ihre Chancen nicht.

„Es war dann natürlich auch etwas Pech dabei, aber der Hauptgrund für unsere Niederlage war, dass wir insgesamt in der Abwehr nicht aggressiv genug waren und im Angriff zu viele Einzelaktionen und leichte Fehler hatten. Das Spiel über die erste Welle hat dieses Mal kaum stattgefunden“, bemängelte Kühnlein. Positiv war, dass der TV Sottrum bis zum Abpfiff verbissen kämpfte und nicht viel zum Punktgewinn fehlte.

Dabei begann die Partie für die Wieste-Crew, die erstmals seit langer Zeit in Bestbesetzung antrat, verheißungsvoll. Sascha Nijland und Nicolas Karnick per Siebenmeter brachten die Gastgeber mit 2:0 in Führung (3.). Zu diesem Zeitpunkt ahnte keiner der Akteure und Zuschauer, dass es die letzte Führung der Gastgeber in diesem Spiel sein sollte. Der VfL Horneburg glich aus und lag nach 19 Minuten mit 8:4 vorne. Auch bei Halbzeit hatten die Gäste noch einen Vorsprung von vier Toren (12:8). „Das Zwischenergebnis zeigt, dass acht Tore viel zu wenig waren. Die Fehlerquote im Angriff war zu hoch“, musste Kühnlein feststellen.

In der zweiten Hälfte wurde das Spiel des TV Sottrum zunächst nicht besser. Im Gegenteil, der VfL Horneburg baute seine Führung auf 18:13 (40.) aus. Ab der 45. Minute ging jedoch ein Ruck durch die Sottrumer Mannschaft. Durch zwei Tore von Jonas Stelling und einem Treffer von Benjamin Nijland wurde der Rückstand auf 18:19 (51.) verkürzt. Zwar zogen die Gäste bis zur 54. Minute noch einmal auf 21:18 davon, doch durch drei Tore von Nicolas Karnick, Benjamin Nijland und David Buchelt wurde bis zur 57. Minute das 21:21 geschafft. 90 Sekunden vor dem Abpfiff erzielte der VfL Horneburg das 22:21 durch Timo Meyn. Danach besaß der TV Sottrum noch zwei Mal die große Chance zum Ausgleich. Zunächst vergab Benjamin Schnäpp einen Siebenmeter, dann wurde der letzte Angriff nicht konsequent abgeschlossen. So war die Sottrumer Aufholjagd am Ende doch vergebens und der VfL Horneburg nahm beide Punkte mit ins Alte Land. Bester Sottrumer Schütze war Nicolas Karnick mit sieben Toren. - jho