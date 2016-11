Karriereende nicht in Sicht

2. Kreisklasse: Jens Wingerning vom VfL Visselhövede spielt seine 30. Herrensaison

+ Seit 1986 Jahren steht (oder sitzt) Jens Wingerning auf den Fußball-Plätzen des Landkreises. Er spielt aktuell seine 30. Saison im Herrenbereich. - Foto: Freese

Visselhövede - Von Vincent Wuttke. Das erste Spiel bei den Herren ist für Jens Wingerning schon ziemlich lange her – nämlich im Jahr 1986. Und trotzdem kann sich der Spielertrainer des VfL Visselhövede II aus der 2. Kreisklasse Süd noch genau daran erinnern. „Ich bin einfach mal zum Treffpunkt der Mannschaft gefahren und da wurde ich gefragt, ob ich nicht mitmachen will. Wir haben mit dem TuS Bothel II 1:1 gegen Ostervesede gespielt und ich hätte das Siegtor machen müssen“, hat der 46-Jährige noch immer nicht vergessen. Trotz der vergebenen Chance zum Sieg hatte er Geschmack gefunden, und blieb seit diesem Tag immer bei den Herrenmannschaften dabei. Somit spielt er aktuell seine 30. Saison als Spieler.

In drei Jahrzehnten hatte der Visselhöveder nur drei Vereine. Die erste Station war TuS Bothel. Danach ging es für drei Jahre auf Stipvisite beim TuS Brockel ging. Vor vier Jahren folgte der Wechsel in die Reserve des VfL Visselhövede. Diese betreut er seitdem als Trainer und steht auch noch zwischen den Pfosten. In all der Zeit hat sich nur wenig verändert. „Aufgrund von Knieproblemen bin ich vor ein paar Jahren für ein Spiel ins Tor gegangen und da geblieben“, erklärt Wingerning.

Neben der Premiere ist dem Routinier vor allem der Gewinn des Landespokals mit Bothel gegen den FC Verden 04 im Gedächtnis geblieben. „Das war, glaube ich, das einzige Mal, dass der Sportplatz komplett voll mit Zuschauern war. Wir haben als klarer Außenseiter gewonnen. Da gab es noch die 10-Minuten-Strafe“, sagt er nicht ohne Stolz. Mittlerweile spielen solche Erfolge aber keine Rolle mehr für ihn. „Es geht mir nur noch um den Spaß. Das ist das Wichtigste“, lässt es Wingerning nun ruhiger angehen. Für die Altherrenmannschaft des VfL Visselhövede möchte er aber noch nicht spielen. „Die Partien sind immer Freitag oder Samstag. Das passt mir nicht, und außerdem habe ich schon festgestellt, dass ich auch da der mit Abstand Älteste wäre“, sagte der Torwart, der aktuell mit Sohn Joachim und Cousin Mike zusammenspielt, schmunzelnd.

Einen Schlussstrich ziehen will Wingerning indes noch lange nicht. „Ich erzähle schon gar nicht mehr, dass ich aufhören möchte. Das glaubt mir sowieso keiner. Ich muss wohl irgendwann vom Platz getragen oder von meinen Jungs ausgelacht werden“, sagt der wohl erfahrenste Spieler der Umgebung lachend. Momentan fühlt er sich aber noch fit und spielt zudem Tennis und Volleyball.