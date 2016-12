Hurricanes produzieren zu viele Fehler

26 Ballverluste verhindern Sieg in Freiburg – 63:68 / Nur Wampler punktet zweistellig

+ Es läuft derzeit nicht rund bei den Hurricanes. In Freiburg lag es vor allem an den Ballverlusten, die sich Ashley Southern, Pia Mankertz, Petra Zaplatova, Laura Rahn, Laura Dally (v.l.) sowie Tabytha Wampler und Hannah Pakulat (nicht auf dem Bild) leisteten. - Foto: Freese

Scheeßel - Die Lage wird immer bedrohlicher, die Fehlerquote ist bedenklich hoch: Im Abstiegskampf der Basketball-Bundesliga haben die Avides Hurricanes beim direkten Konkurrenten USC Freiburg zwei Big Points verpasst. Nach einer gelungenen Aufholjagd gab das Team von Coach Tomas Holesovsky eine zwischenzeitliche Fünf-Punkte-Führung wieder aus den Händen und stieg mit einer 63:68 (30:38)-Niederlage sowie als Tabellenelfter in den Zug.

„Die Leistung war nicht so schlecht, ich habe ein paar gute Momente gesehen“, bemerkte Holesovsky, der zwar Evita Iiskola dabei hatte, die verletzte Finnin aber nicht einsetzen konnte. „Es ist klar, wenn du an einem Tag nach Freiburg hin- und wieder zurückfährt und dann nur sieben Spielerinnen hast, das am Ende die Kräfte fehlen.“

Allerdings verschliefen die Hurricanes auch einmal mehr den Start und lagen schon nach 75 Sekunden mit 0:6 zurück, ehe Pia Mankertz per Dreier verkürzte (3.). Es sollte für ihr Team der einzige in der gesamten ersten Halbzeit bleiben – ungewöhnlich, wo doch gerade die Würfe aus der Distanz zu den eigentlichen Stärken gehören. Dafür war es auf Freiburger Seite die Belgierin Hanne Mestdagh, die in Hälfte eins gleich drei Dreier versenkte. Die Hurricanes kamen zwar durch Tabytha Wampler auf 8:9 heran (5.) und waren auch beim 18:20 durch die neue Amerikanerin in Reichweite (14.), mussten dann aber etwas abreißen lassen, nachdem sich Petra Zaplatova ein technisches Foul einhandelte, weil sie den Fastbreak von Luana Rodefeld unterband (14.). Zur Pause lagen die Breisgauerinnen in ihrer Unihalle mit 38:30 vorne. „Da haben wir ohne wirkliche Spannung gespielt. Und vielleicht hatten die Mädels auch ein bisschen Angst und waren zu nervös, weil es ein entscheidendes Spiel war“, so Holesovsky.

Auch zu Beginn der zweiten Halbzeit wirkte Freiburg wacher und erhöhte durch die starke amerikanische Flügelspielerin Kristen McCarthy zunächst auf 43:30. Doch plötzlich waren die Hurricanes da, und nach einem furiosen 18:2-Run erzielte Laura Rahn mit einem Dreier die erste Führung der Gäste – 48:46 (26.). Diese wechselte nun mehrfach, wobei die Hurricanes nach einem Dreier von Zaplatova und zwei Punkten der starken Wampler (19 Punkte, acht Rebounds) in der 35. Minute sogar mit 59:54 vorne lagen. Was folgte, war ein bitterer Rückschlag in Form eines 12:0-Laufs für die Freiburger Eisvögel – 66:59 (37.). Da half auch Zaplatovas zweiter Dreier zum 62:66 nichts mehr (38.). In der Schlussphase hatten die Hurricanes nichts mehr zuzusetzen.

Vor allem die 26 Turnover störten Tomas Holesovsky. „Das ist enorm viel. Wahnsinn, dass wir da nur mit fünf Punkten verloren haben“, meinte der Tscheche. „Wir haben den Ball selbst dann verloren, wenn wir ihn in beiden Händen hatten – das liegt nicht an der Kondition, sondern an der Konzentration“, monierte der Coach. Da mag das Reboundverhältnis zwar für die Hurricanes sprechen (32:29), das Ergebnis aber nicht. Am Ende war Wampler auch die einzige Spielerin, die zweistellig punktete. Pia Mankertz wurde nach ihren sechs Zählern in den ersten fünf Minuten gut verteidigt und traf in der Folgezeit nicht mehr. Mit Petra Zaplatova hatte auch die zweite Aufbauspielerin nicht ihren besten Tag erwischt. - maf