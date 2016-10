Die Hopp-oder-top-Elf

TV Stemmen kassiert im Schnitt 3,5 Gegentore pro Spiel – schießt aber auch 2,5

Hiobsbotschaft für den TV Stemmen: Leistungsträger Stefan Ehrke (r.) fällt wegen eines Bänderrisses längerfristig aus.

Stemmen - Von Mareike Ludwig. ÖSo langsam ist auch Coach Uwe Schmidt ratlos. 38 Gegentore in elf Spielen – das entspricht einem Durchschnitt von 3,5 pro Spiel – sprechen nicht gerade für den TV Stemmen; schließlich ist es der Negativrekord der Fußball-Bezirksliga! Dabei ist die Defensive mit den beiden Innenverteidigern Nils-Ole Beckmann und Jonas Knaak ordentlich besetzt. „An der Abwehr liegt es nicht, es ist eher eine Kopf- und Einstellungssache“, glaubt Uwe Schmidt.

Das sieht auch Steffen Brunckhorst so. Er spricht von einem „gemeinschaftlichen Defensivversagen. Es liegt nicht speziell an unseren Abwehrspielern. Vielmehr ist es die ganze Mannschaft, die nach einem Gegentor sofort in den Angriffsmodus schaltet. Dabei vergessen wir leider, dass wir auch weiterhin defensiv arbeiten müssen. Das steckt in den Köpfen drin, daran müssen wir arbeiten. Zudem muss der Kampfgeist gestärkt werden“, erklärt der Routinier.

Ein weiteres Problem sieht Schmidt darin, dass ein Großteil der Mannschaft nicht in Stemmen oder Umgebung wohnt und somit nur unregelmäßig trainieren kann. „Die Jungs kommen meistens erst direkt zum Spiel. Wer weiß, wo sie dann noch mit ihren Gedanken sind. Ich habe zudem das Gefühl, dass nicht alle immer 100 Prozent geben“, findet Schmidt.

Doch wie soll sich etwas ändern? Der dünne Kader gibt es nicht her, auch mal einen Akteur draußen zu lassen. „Mir sind die Hände gebunden, es fehlt an Alternativen.“ Nun fallen mit Leistungsträger Stefan Ehrke und Bastian Nack (siehe Infokasten) auch noch zwei wichtige Stammkräfte verletzungsbedingt aus. „Jetzt können wir uns wenigstens nicht mehr hinter Stefan verstecken. Manchmal verlassen wir uns vielleicht zu sehr auf ihn“, hofft Brunckhorst auf einen positiven Schub.

Die Stemmer sind aber nicht nur für ihre Unmengen an Gegentreffer bekannt – sie können auch reichlich Tore schießen, in dieser Saison bereits 27. „Wenn wir einen guten Tag erwischen, sind wir schwer zu stoppen. Leider fehlt uns noch die Konstanz“, gesteht Steffen Brunckhorst.

Im Schnitt fallen beim Tabellenneunten 5,9 Tore pro Partie – nur bei der FSV Hesedorf/Nartum gibt es mehr zu sehen. Das ist aber nicht neu: Letzte Saison war Stemmen in dieser „Disziplin“ sogar Spitzenreiter (4,6 Treffer pro Partie). Immerhin: Ein Spektakel ist damit garantiert. Torlose Partien oder dreckige 1:0-Siege gibt es beim TV Stemmen nicht zu sehen. Es zählt nur hopp oder top. „Darauf könnte ich gut verzichten. Ich habe schon oft die Hände über den Kopf geschlagen“, betont der Coach.