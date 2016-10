Heybers Höhenflug im Hit

Rotenburgs Talent erzielt gegen Barnstorf II neun Treffer für den Spitzenreiter – 35:28

+ Starker Auftritt: Neun Mal traf Sören Heyber (am Ball) – hier versucht ihn Barnstorfs Kevin Heemann zu stoppen.

Rotenburg - Von Mareike Ludwig. Es standen nur noch 1:21 Minuten auf der Uhr, da nahm Nils Muche das erste Mal auf der Bank Platz. Zuvor war er mit seiner energischen Art immer wieder auf und ab gegangen und hatte seinen Verbandsliga-Handballern des TuS Rotenburg Anweisungen zugerufen. Dabei hätte sich der Coach einen so ruhigen Abend an der Außenlinie gönnen können, schließlich hatte sein Team das Spitzenspiel die komplette Zeit im Griff. Die bis dahin auf Rang zwei platzierte HSG Barnstorf/Diepholz II hatte nicht den Hauch einer Chance. Und so hieß es am Ende völlig verdient 35:28 (19:12) für den weiterhin ungeschlagenen Spitzenreiter.

„Natürlich hätte ich mich auch brav hinsetzen und das Spiel genießen können. Ich bin aber nun einmal so handballverrückt. Ich ärgere mich in der letzten Minute noch genauso sehr über ein Gegentor wie gleich zu Beginn. Der Spielstand ist dabei völlig zweitrangig“, klärte Muche mit einem Lächeln im Gesicht auf.

Vom Anwurf an dürfte die Laune des Trainers gut gewesen sein. Die Gäste gingen durch Nils Mosel per Siebenmeter zwar mit 1:0 in Führung, doch sollte es auch gleichzeitig die letzte gewesen sein. Fortan drückten die Rotenburger auf das Tempo und waren das spielbestimmende Team. Dabei war die sehr gut funktionierende Abwehr um die zwei Mittelmänner Klaas-Marten Badenhop und Christian Hausdorf („Die beiden waren sensationell“, so Muche) der Grundstein für den souveränen Auftritt. „Rotenburg hat eine faire Härte gezeigt und uns immer wieder vor Probleme gestellt. Unsere Rückraumspieler waren quasi abgemeldet“, hatte Barnstorfs Coach Malte Helmerking lobende Worte für den Wümme-Club übrig. Und wenn doch mal ein Ball durchging, fanden die Gäste ihren Meister in Keeper Yannick Kelm. Rotenburgs Schlussmann war eine echte Bank, zeigte bereits im ersten Durchgang satte elf Glanzparaden und leitete dadurch immer wieder erfolgreiche Tempogegenstöße ein. „Yannick war super drauf und hat die Dinger klasse pariert“, freute sich Muche.

Doch auch im Angriff waren die Rotenburger nur schwer in den Griff zu bekommen. Neben dem treffsicheren Lukas Misere – mit zehn Toren der erfolgreichste Akteur –, machte besonders Nachwuchsmann Sören Heyber auf sich aufmerksam. Nicht nur neun Tore gingen auf das Konto des erst 18-Jährigen, auch als gekonnter Passgeber machte er sich im Rückraum einen Namen. Zudem wusste der starke Kreisläufer Christian Hausdorf zu gefallen. So war es auch nicht verwunderlich, dass die Partie zur Halbzeit quasi schon entschieden war (19:12).

Nach dem Seitenwechsel machten die Rotenburger genauso weiter – Kelm parierte, Misere verwandelte. „Das war Handball über zwei Stationen“, so Muche. Dadurch baute seine Mannschaft die Führung immer weiter aus. In der 47. Minute sorgte Rechtsaußen Luka Bruns für den größten Abstand (29:18). Es passte ins Bild der Gäste, dass sich mit Dennis Wulf (52./dritte Zwei-Minuten-Strafe und Osman Ahmad (59./grobes Foul) noch zwei Spieler vorzeitig mit Rot verabschiedeten. „Dass es so deutlich wird, hätte ich auch nicht gedacht. Einfach klasse, wie die Jungs drauf sind“, sagte Muche. Das schönste Tor war Nils Rosemann vorbehalten – per Kempatrick verwandelte der Linksaußen sehenswert zum 35:26 (57.).

„Die Reibe beim Tabellenführer kam vielleicht genau zur richtigen Zeit. So können wir wenigstens keinen Höhenflug bekommen“, erklärte Helmerking, der mit seinem Aufsteiger zuvor auch noch ungeschlagen war. Aber auch Muche drückte etwas auf die Euphoriebremse. „Wir gucken nicht, wo die Reise hingeht, die Saison ist noch so lang.“