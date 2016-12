Herber setzt sich durch

Kreispokal-Partie zwischen „Vissel“ und Ippensen kurzfristig abgesagt

+ Der Frost ist nicht zu übersehen. Dennoch reagierten sowohl der VfL Visselhövede als auch der SV Ippensen nach der Absage von Schiedsrichter Viktor Herber wenig begeistert. - Foto: Wuttke

Visselhövede - Von Vincent Wuttke. Die Vorbereitungen auf das Kreispokal-Spiel zwischen dem VfL Visselhövede und dem SV Ippensen liefen eigentlich ganz normal. Doch als sich die beiden Kreisligisten schon umgezogen hatten und sich gerade auf den Platz zum Aufwärmprogramm begeben wollten, machte Schiedsrichter Viktor Herber (SV Jeersdorf) den Mannschaften einen Strich durch die Rechnung. Aufgrund des gefrorenen Platzes wollte der Referee die Begegnung nicht anpfeifen und so fiel das Spiel aus. Seine Entscheidung traf bei den Verantwortlichen nicht auf Zustimmung.

Mario Buxel vom Vorstand des gastgebenden VfL Visselhövede war alles andere als begeistert. „Das ist nicht nachvollziehbar. Es wollten immerhin beide Vereine spielen und waren bereit“, erklärte er. „Es ist schließlich Dezember. Da ist es klar, dass es ein wenig gefroren sein kann.“ Auch Übergangstrainer Peter Norden hätte gerne gespielt und sah den Platz als bespielbar an. So sagte der Coach: „Das Wetter war gut. Ich bin ja auch schon älter und habe bereits bei Minus elf Grad und Schneetreiben gespielt. Da bin ich, glaube ich, noch anderes gewohnt“, verglich er.

Der dichte Nebel, der sich im Landkreis am Wochenende vielerorts breit gemacht hat, war auf dem Visselhöveder Sportplatz nicht anwesend. Doch trotz des strahlend blauen Himmels und klarer Sicht soll Schiedsrichter Viktor Herber, der zu einer Stellungnahme nicht erreichbar war, unter anderem die nicht erkennbaren Linien bemängelt haben. In der Tat gingen diese unter dem Frost ziemlich unter. Der gefrorene Untergrund soll aber das Hauptargument für die Absage gewesen sein. Auch der Gast hätte nichts gegen eine Austragung der Begegnung gehabt. „Wir wären angetreten, weil wir gerne nach dem Spiel in die Winterpause gegangen wären. So müssen wir noch weitertrainieren. Es nervt auch, dass wir völlig umsonst hergefahren sind“, erklärte Spielertrainer Sebastian Burfeind. Er fand dennoch versöhnliche Worte. „Es ist verständlich, dass der Schiedsrichter die Verantwortung nicht übernehmen wollte. Der Platz war schon ziemlich gefroren und die Verletzungsgefahr wäre hoch gewesen“, meinte er.

Auf einen neuen Termin haben sich die Vereine auch schon geeinigt. Am kommenden Sonntag um 14 Uhr wird in Visselhövede der zweite Versuch unternommen.