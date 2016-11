Fünf Stürmer – keine Tore

RSV unterliegt in Celle mit 0:1

+ © Freese Patrick Klee (l.) weiß es genau, dass er gerade eine ganz dicke Gelegenheit zum Ausgleich für den RSV vergeben hat. Celles Keeper Christof Rienass war jedenfalls nicht mehr an den Ball herangekommen. © Freese

Celle - Von Matthias Freese. Die „Experten“ für frühe Gegentore haben ihren Ruf mal wieder manifestiert. Anfang Oktober waren es im Spiel bei Eintracht Cuxhaven 40 Sekunden gewesen, jetzt toppten die abstiegsbedrohten Landesliga-Fußballer des Rotenburger SV diesen Negativrekord und kassierten beim Tabellenvierten Eintracht Celle nach nur 35 Sekunden durch Goalgetter Felix Krüger das 0:1. Ärgerlich, dass es bis zum Schluss dabei blieb, denn der RSV hatte im Sportpark an der Nienburger Straße beste Möglichkeit besessen, mindestens einen Zähler aus der Residenzstadt zu entführen.

„Ab der zweiten Minute bin ich zufrieden“, meinte der neue Coach Andre Schmitz in seiner zweiten Partie an der Seitenlinie schon in der Halbzeit. An seinem Urteil sollte sich bis zum Abpfiff nichts groß ändern. Im Gegenteil, denn nach dem Wiederanpfiff war der RSV sogar die bessere Mannschaft.

Schmitz versuchte dabei einiges, um die Wende noch zu erzwingen und hatte es am Ende mit insgesamt fünf verschiedenen Stürmer probiert. Angefangen hatte er mit Patrick Peter und Jannis Oberbörsch. Während Oberbörsch seinen Platz in der Halbzeit für Sercan Durmaz räumen musste, wechselte dieser mit der Einwechslung von Patrick Klee auf den Flügel (71.). Ebenso wie Patrick Peter fünf Minuten später, da der Coach nun mit dem eigentlichen Abwehr- und Mittelfeldspieler Florian Tinzmann einen Mann für hohe Bälle brachte – „natürlich aufgrund seiner Größe, um vorne eine Präsenz zu haben“, erklärte Schmitz. Nur Patrick Hiob, der Angreifer mit dem zuletzt abhanden gekommenen Torriecher, blieb 90 Minuten lang draußen. Und was tat der Routinier? Als klar war, dass er nicht mehr reinkommen würde, organisierte er sich eine Zigarette und steckte sie in der 85. Minute an.

„Es war nicht so leicht, gegen Celles Abwehr durchzukommen, außerdem haben wir die Bälle vorne nicht festgemacht“, kommentierte Jannis Oberbörsch die aktuelle Offensivschwäche des RSV selbstkritisch. Vielleicht hätte auch ein Atilla Iscan dem Angriffsspiel gut getan, doch der schaute neben der Bank stehend mit einer Muskelverhärtung zu. So war es Patrick Klee, der mehrfach die Hände vors Gesicht schlug und sich hinterher sichtbar grämte. Schließlich hatte er die besten Möglichkeiten – ingesamt gleich drei – zum Ausgleich verpasst. Erst landete sein Schuss am Außenpfosten (74.), dann schoss er eine Ablage von Patrick Peter in die Arme von Keeper Christof Rienass (80.) und schließlich wurde sein Versuch nach Pass von Kevin Klützke abgeblockt (88.). „Da fehlt ihm noch das Selbstvertrauen“, glaubte sein Coach. Kurz nach dem Wechsel hatte auch schon Jannis Niestädt eine Ecke von Timo Kanigowski nur knapp verpasst (48.). „Ich kann der Mannschaft keinen Vorwurf machen, sie hat in der zweiten Halbzeit nur eine halbe Chance für Celle zugelassen“, meinte Schmitz.

Letztlich wurde dem RSV also die erste Szene des Spiels zum Verhängnis, als sich Trainersohn Hilger von Elmendorff über die linke Seite durchsetzte, Niestädt stehenließ und auf Krüger ablegte. Der hatte wenig Mühe, seinen 22. Saisontreffer zu markieren. Zwar überspielten die Gastgeber auch danach ein paar Mal die Abwehr und kamen mehrfach gefährlich über die Flügel, was Schmitz einkalkuliert hatte („Die Außenverteidiger sollten lange in der Kette bleiben“), doch unterm Strich stand die RSV-Defensive recht stabil. „Jannis Niestädt hat ein überzeugendes Spiel gegen Krüger gemacht“, fand Schmitz. Nur spiegelt sich das letztlich im Punktekonto nicht wider. „0:1 gegen Celle – davon geht die Welt aber nicht unter“, meinte Jannis Oberbörsch. Wohlwissend, dass sich der RSV als Kellerkind nicht mehr aussuchen kann, gegen wen er punkten will.