Eine Tortur mit Hindernissen

Mareike Ludwig testet mit Ex-Profi Crossradstrecke in Zeven / Weltcup am Samstag

+ Der Gesichtsausdruck von Redakteurin Mareike Ludwig spricht für sich: Beim Überqueren des Hindernisses sind nicht nur Kraft und Schnelligkeit gefragt. Es kommt auch auf die Koordination an, um schnellstmöglich mit dem Rad in der Hand zu laufen. - Fotos: Freese

Zeven - Von Mareike Ludwig. Die ersten Pedalumdrehungen fühlen sich noch ungewohnt an, das Sitzen auf dem sehr schmalen Sattel ist etwas wackelig. Aber vor allem ist es der holprige Untergrund, der ordentlich zu schaffen macht. Die Rede ist vom Cyclo-Cross – auch als Querfeldeinradrennen bekannt. Dabei ist eine anspruchsvolle Strecke mit Hindernissen, zahlreichen Kurven und nicht ungefährlichen Hügeln mit dem Crossrad mehrmals zu bewältigen. Ehe am Samstag in Zeven der Weltcup der Crossradfahrer startet, stand gestern für Pressevertreter mit Ex-Profi Jens Schwedler ein Streckentest auf dem Programm.

Auf dem ersten Blick sieht das Sportgerät wie ein normales Rennrad aus, doch beim genaueren Hinsehen wird klar, dass es einige Unterschiede gibt. „Das Cyclo-Cross-Rad hat einen tieferen Schwerpunkt, um eine bessere Kurvenlage zu erreichen“, erklärt Schwedler, der während seiner Karriere zwei Mal Deutscher Meister sowie zweifacher Weltmeister der Mastersklasse 40 - 44 wurde. Auch die Übersetzung ist eine andere, „da wir im Gelände nicht so große Geschwindigkeiten benötigen. Daher gibt es auch größere Abstufungen beim Zahnkranz“, klärt Schwedler auf. Zudem liegt der Luftdruck der Reifen, die mit Grip versehen sind, bei unter einem Bar, während die Straßenräder mit bis zu zehn Bar aufgepumpt werden. „So ist der Kontakt zum tiefen Untergrund einfach besser.“

Nach der kurzen Technikeinweisung geht es los. Mit Vollgas heißt es, den ersten Anstieg zu bewältigen. Geschafft! Dabei ist es gar nicht so einfach, den richtigen Gang auf Anhieb zu finden und das Gleichgewicht nicht zu verlieren. Zeit zum Verschnaufen bleibt nicht. Die ersten Hindernisse warten. „Am besten erst kurz vorher abspringen, das Rad schultern, rüberspringen und dann schnell weiterfahren“, so Schwedlers Tipps. Gesagt, getan. Ohne lange darüber nachzudenken, wird das Hindernis mit einer großen Übersetzung angesteuert, schnell noch einen Gang runterschalten. Das Abspringen über die Fahrradstange ist schwerer als gedacht. Gar nicht so leicht, dabei die Balance zu halten.

Beim nächsten mit reichlich Gras bewachsenen Berg ist es nicht nur der Anstieg, der es in sich hat, vielmehr ist Mut beim steilen Abhang gefordert. Kneifen gilt nicht. Also raus aus dem Sattel, Gewicht nach hinten verlagern und ab nach unten. „Die Bremsen brauchen die Profis dabei eigentlich nie, jede Sekunde zählt. Bei Regenwetter kommt zudem noch reichlich Schlamm dazu“, so der 48-Jährige mit einem Augenzwinkern. Zum Glück ist es nur der Streckentest, da spielt die Zeit keine Rolle.

So langsam rollen die ersten Schweißperlen die Stirn herunter. Der unebene Untergrund, die zahlreichen Steigungen und Kurven hinterlassen Spuren. Das Ende ist aber noch lange nicht in Sicht. Also weiter beißen und Gas geben.

Der Ehrgeiz ist gepackt, auch das nächste Hindernis zu bewältigen. Mit dem Rad auf der Schulter geht es den Berg hinauf. Mit schnellen Schritten oben angekommen, heißt es dann, auch wieder mit Vollgas herunter. Die Angst ist verflogen, mittlerweile macht es richtig Spaß. Schade, dass für den Weltcup am Samstag eine Lizenz benötigt wird, um mitfahren zu dürfen.