Bei Bothel bricht die „Tor-Allergie“ aus – 0:1

Sven Beyer trifft ins eigene Netz / Hollmann, Meinke und Wichern verpassen beste Chancen / Lob für Spielmacher Günter

+ Sebastian Wichern vom TuS Bothel kann nur zuschauen, wie der Osterholzer Patrick Brouwer schießt. - Foto: Wuttke

Bothel - Von Vincent Wuttke. Beim TuS Bothel ist die Krankheit ausgebrochen. „Wir haben alle eine Tor-Allergie“, gestand Spielertrainer Christoph Meinke nach der 0:1 (0:1)-Heimniederlage gegen den VSK Osterholz-Scharmbeck in der Fußball-Bezirksliga. Mit dem bereits dritten verlorenen Spiel in Folge rutscht die Mannschaft immer weiter in den Tabellenkeller hinein.

Dabei war die Elf von Meinke nicht schlechter als der Gast. Allerdings vergab Bothel trotz der Ausfälle der Stammspieler Kevin Altmann, Bastian Hollmann, Cedric Ahrens und Gianfranco Cusimano erneut viele Chancen. Patrick Hollmann traf aus spitzem Winkel (23.) ebenso wenig wie Meinke, der nach 28 Minuten frei durch war. Und auch Sebastian Wichern reihte sich bei den „Chancenvergebern“ ein. In guter Position rutschte ihm der Ball über den Spann (36.). „Das zieht sich jetzt schon einige Wochen bei uns durch, dass wir solche Hochkaräter auslassen“, bemerkte der Spielertrainer.

Auf der anderen Seite nutzte der Gast eine der ersten Möglichkeiten zur Führung. Nach einer Flanke von rechts lenkte Bothels Innenverteidiger Sven Beyer den Ball ins Tor – bereits das zweite Eigentor der Abwehrspielers innerhalb der vergangenen drei Spiele (33.). Damit war der Offensivdrang der Hausherren gestoppt und der Gastgeber wurde besser. Nach dem Seitenwechsel erspielte sich Osterholz schnell gute Chancen zur Vorentscheidung. Patrick Brouwer schoss freistehend drüber (49.) und Elias Steege traf ebenso wenig das Tor von Schlussmann Sascha Denell (59.). „In der zweiten Halbzeit kam nicht mehr so viel von uns“, hatte auch Meinke beobachtet.

So kam seine Mannschaft erst in der Schlussphase wieder zu mehr Spielanteilen. Der Spielercoach höchstpersönlich vergab aus 16 Metern noch die beste Ausgleichschance als er knapp am Tor vorbeischoss (69.). Julian Prinz fehlte bei der Hereingabe von Patrick Hollmann nur die Fußspitze (80.) und Sven Beyers Dropkick ging am Tor vorbei (85.). In den Schlussminuten hielt der Gast den Ball clever aus der Gefahrenzone fern und spielte die Zeit herunter. „Auch Ersatzgeschwächt haben wir mit neuem 5-3-2-System gut gespielt. Frenk Günter hat als Spielmacher eine gute Partie gemacht“, fand Meinke noch lobende Worte. „Wir müssen nur schnell anfangen wieder zu treffen, sonst können wir nichts gewinnen.“