Beyer und Bothel rutschen aus

Meinke-Elf bei 0:4-Pleite gegen Aufsteiger Lilienthal/Falkenberg chancenlos

+ Bothels Sven Beyer (Mitte) und Bastian Hollmann (rechts) waren oft einen Schritt zu spät und konnten Lilientahls Sören Pols nie aus dem Spiel nehmen. - Foto: Lüdemann

Bothel - Von Vincent Wuttke. Sven Beyer war ohne Frage der Pechvogel des Tages und schlich dementsprechend geknickt mit einem „Sorry“ und einer entschuldigenden Geste vom Platz. Der Abwehrchef des TuS Bothel erwischte beim Heimspiel gegen den SV Lilienthal/Falkenberg in der Fußball-Bezirksliga – wie auch seine Teamkollegen – einen rabenschwarzen Tag und musste sich mit 0:4 (0:1) geschlagen geben.

„Die Niederlage geht auch in der Höhe total in Ordnung. Es hat von vorne bis hinten fast nichts funktioniert“, war Spielertrainer Christoph Meinke nach Abpfiff enttäuscht. Vor allem in der zweiten Halbzeit wurden seiner Mannschaft vom starken Aufsteiger die Grenzen aufgezeigt. Bereits nach einer Stunde war klar, dass Bothel als Verlierer vom Platz gehen würde. Da hatte es kurz zuvor gleich drei Mal innerhalb von vier Minuten im Tor von Sascha Denell eingeschlagen. Erst hatte Sören Pols den Botheler Schlussmann überlupft (51.), ehe Sven Beyer eine Hereingabe von Jan Hennig ins eigene Tor abfälschte (53.) und nur wenige Sekunden darauf auch noch Nils Koehle bei seinem Sololauf durch die Botheler Abwehr nicht gestört wurde. Unbedrängt schoss er ein (55). „Das war der endgültige Genickbruch für uns. Die fünf Minuten vor dem 0:2 waren von uns alles andere als unansehnlich und wir wollten Druck machen“, bedauerte Meinke den dreifachen Einschlag. „Danach war es dann eine Schmach für uns und Lilientahl hat uns gezeigt, wir wr eigentlich spielen wollten.“

Dabei hatte es nach der Anfangsphase noch gar nicht nach einer deutlichen Niederlage der Meinke-Elf ausgesehen. Erst als Sven Beyer nach 21 Minuten als letzter Mann auf dem sehr seifigen Untergrund ausrutschte, konnten die Gäste in Führung gehen. Zu zweit auf das Tor zulaufend schob Bertrand Bingana nach Querpass von Pols ins leere Tor ein. „Da kann Sven gar nichts machen“, nahm es Meinke seinem Abwehrmann nicht übel.

Seine Mannschaft hätte noch genügend Zeit zur Reaktion gehabt, allerdings kam keine mehr. So knallte es auch nur ein Mal im Lilientahler Strafraum – als Meinke vom Schlussmann Stephen Osei nach einem langen Ball die Faust ins Gesicht bekam. „Mir ist immer noch schwindelig“, meinte der Spielertrainer nach dem Abpfiff.