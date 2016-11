Björn Banehr ist nach langer Verletzungspause bei 80 Prozent

„Im besten Fall jedes Spiel ein Tor“

Westerholz - Von Vincent Wuttke. Für Björn Banehr war die vergangene Saison richtig schmerzhaft zu Ende gegangen. Am letzten Spieltag der Fußball-Kreisliga hatte sein TuS Westerholz nicht nur gegen den FC Ostereistedt/Rhade verloren, der 27-Jährige hatte sich auch noch einen Mittelfußbruch zugezogen. Erst seit einigen Wochen ist der Linksaußen wieder in die von großer Personalnot geplagte Mannschaft zurückgekehrt.

Das vergangene halbe Jahr ist beim TuS Westerholz alles andere als optimal verlaufen, oder wie sehen Sie das?

Björn Banehr: Momentan ist bei uns in der Tat nicht viel los. Beim Training sind immer nur sechs, sieben Leute und bei den Spielen brauchen wir Unterstützung von der Reserve, die deshalb schon zwei Mal absagen musste. Wir sehnen die Winterpause herbei und hoffen, dass es dann mit den Rückkehrern besser läuft.

Immerhin sind Sie seit ein paar Wochen wieder dabei.

Banehr: Das freut mich auch. Ich bin vor allem froh, dass ich mich nach den fünf Monaten wieder schmerzfrei bewegen kann.

Sie mussten schon einige Spiele über 90 Minuten machen. Für Sie kein Problem?

Banehr: Die Kondition ist noch ein bisschen das Manko. Ich bin vielleicht bei 80 Prozent, aber wir haben eben keine Auswechselspieler.

In den fünf Ligaspielen, die Sie bisher bestritten haben, liefen Sie nicht auf Ihrer linken Seite, sondern im Sturm auf. Wie gefällt Ihnen das?

Banehr: Mittlerweile klappt es mit Sturmpartner Robin de Wals ganz gut. In der Jugend habe ich auch lange im Sturm gespielt. Nachdem ich in den letzten fünf Jahren immer im linken Mittelfeld gespielt habe, war es aber schon ein wenig ungewohnt. Weil Jan Ostenfeld bis nächste Woche noch im Urlaub ist, sind auch gar nicht viele über, die dort spielen können.

Vergangene Saison haben Sie 13 Treffer erzielt. Die dürften Sie wohl kaum erreichen. Haben Sie denn eine Marke im Kopf?

Banehr: Normalerweise nehme ich mir vor, besser als in der Vorsaison zu treffen. In diesem Jahr aber nicht. Im besten Fall möchte ich in jedem Spiel ein Tor machen.

Ihr Team hat die Offensivstärke der vergangenen Spielzeiten eingebüßt. Ist es eine Umstellung zu wissen, dass Sie nicht mehr in jedem Spiel mehrere Tore erzielen?

Banehr: Deshalb ist es jetzt umso wichtiger für uns, dass wir in der Abwehr sicher stehen und kein frühes Gegentor bekommen.

Westerholz steht nur noch einen Rang vor dem Abstiegs-Relegationsplatz. Richten Sie den Blick vor dem Heimspiel gegen den TSV Groß Meckelsen also nach unten?

Banehr: Das haben wir schon die gesamte Vorrunde gemacht. Wir haben noch drei Spiele gegen direkte Konkurrenten, da sollten wir schon noch einige Punkte holen, um uns Luft zu verschaffen.

Ist es Ihnen persönlich nicht zu langweilig, nur gegen den Abstieg in der Kreisliga zu kämpfen?

Banehr: Ich habe mir darüber schon Gedanken gemacht. Höhere Ligen sind sicher reizvoll und ich habe auch einige Angebote bekommen, bei denen ich überlegt habe. Dieses Jahr lag das Hauptaugenmerk aber erstmal darauf, dass ich wieder spielen kann.

