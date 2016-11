Angeschlagener Schulze ist Ludwigs letzte Hoffnung

Westerholz hat vier Schlussmänner im Krankenstand

Westerholz - Von Vincent Wuttke. Die Personalsorgen des TuS Westerholz in der Fußball-Kreisliga werden immer größer – und es kommen ständig neue Baustellen dazu. Momentan bereitet vor allem die Torwartposition Sorge, denn alle vier Schlussmänner, die bereits in dieser Spielzeit eingesetzt wurden, sind verletzt oder stark angeschlagen. Die letzte Hoffnung für Coach Peter Ludwig ist vor dem Gastspiel beim SV Ippensen am Sonntag Patrick Schulze, der sich im Kreispokalspiel gegen den TV Sottrum (4:5 nach Elfmeterschießen) am vergangenen Samstag aber eine starke Prellung am Zeh zuzog und ebenfalls auszufallen droht.

So kam mit Pascal Behrens bereits der dritte Torwart zum Zug, bevor auch er sich nun verletzte. „Bei den dreien sieht es so aus, als würden sie erst mal nicht mehr spielen können“, bedauert Ludwig, dem die Sorgenfalten im Gesicht stehen. „Wer also in Westerholz Torwarthandschuhe besitzt, der kann sehr gerne spielen“, hat der Coach seinen Humor noch nicht ganz verloren. „Anders ist es auch nicht zu ertragen.“