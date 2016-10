„Alles ziemlich bescheiden“

Marten Schwarz analysiert die Lage beim VfL Visselhövede und redet nichts schön

+ Auch Marten Schwarz hat bisher noch nicht zu seiner Leistung gefunden und steht mit Visselhövede am Tabellenende. - Foto: Freese

Visselhövede - Von Vincent Wuttke. Das Stadionheft ist bei den Fußballern des VfL Visselhövede seit Jahren die Aufgabe von Marten Schwarz. Der 26-Jährige studiert neben Pädagogik auch noch Medienwissenschaften in Kiel. Seit einem Jahr hat der Ur-Visselhöveder aber keine positiven Dinge mehr über die eigene Mannschaft zu berichten. Nach dem Abstieg aus der Bezirksliga steht sein Team nach zehn Spielen wieder abgeschlagen auf dem letzten Platz. Wir fragten nach beim Defensivspieler.

Sie nehmen jedes Wochenende den weiten Weg von Kiel auf sich und fahren am Sonntag fast immer mit einer Niederlage im Gepäck zurück. Bereuen Sie die Touren nicht manchmal?

Marten Schwarz: Nein, ich habe sowieso an der Uni ein langes Wochenende und würde mich sonst in Kiel langweilen. Ich komme gerne nach Hause.

Und macht es noch Spaß, die schlechten Nachrichten im Stadionheft zu verbreiten?

Schwarz: Ich muss sagen, dass es im Moment deutlich schöner ist, über unsere zweite Mannschaft zu schreiben. Die gewinnen wenigstens ihre Spiele.

Nach dem einzigen Sieg gegen den MTV Elm hat Ihr Team die Wende nicht geschafft, oder?

Schwarz: Das sehe ich auch so, auch wenn es in den vergangenen Spielen wenigstens ein bisschen besser wurde als vorher. Immerhin haben wir es ja noch gerade so verhindert, dass wir ein ganzes Jahr nicht gewonnen haben.

Haben Sie die Kreisliga unterschätzt?

Schwarz: Das lässt sich bei den Ergebnissen ja gar nicht abstreiten. Wenn man so auf den Deckel bekommt, dann kann die Einstellung auch gar nicht stimmen.

Aber eigentlich müsste das Team doch erfahren genug sein, um auch mal Punkte über die Zeit zu retten?

Schwarz: Eigentlich gibt es in der Liga keine erfahrenere Mannschaft als uns. Der Großteil ist schon lange dabei und hat Bezirksliga gespielt. Es ist total komisch, wie es läuft, weil wir eigentlich die Mannschaft sein müssten, die Partien dank der Routine gewinnt. Bisher ist es aber immer andersherum gewesen. Wir können aber nicht verlernt haben, Fußball zu spielen.

Woran hapert es denn?

Schwarz: Bei all unseren Fehlern ist es, ehrlich gesagt, auch kein Wunder, dass wir fast alles verlieren. Außerdem verlieren wir ganz oft den Kopf.

Der Abstand zu den Nichtabstiegsplätzen beträgt schon sechs Punkte. Ist der Ernst der Lage jetzt erkannt worden?

Schwarz: Wenn man bedenkt, dass wir nach zehn Spielen vier Punkte haben, dann hätte es sogar noch schlimmer aussehen können. Es ist immer noch möglich, nach oben zu kommen, wenn wir zwei oder drei Spiele gewinnen.

Wird denn in der Mannschaft schon über einen Abstieg in die Kreisklasse gesprochen?

Schwarz: Wir reden meiner Meinung nach zu viel und haben auch schlechte Spiele zu schön geredet, dabei haben wir die Spiele zu Recht verloren. Wir sollten den Abstieg mit aller Kraft verhindern, ich weiß nämlich schon gar nicht mehr, wann der VfL zuletzt in der Kreisklasse gespielt hat. Das ist schon lange her.

Bis zur Winterpause ist noch etwas Zeit zu reagieren. Wie sehen die Ziele bis dahin aus?

Schwarz: Wir sollten dringend anfangen zu punkten, damit wir nicht auf einem Abstiegsplatz überwintern. Das wäre kein schönes Gefühl.

Dafür müsste es auswärts auch viel besser werden. Es wurde auf fremden Platz noch kein Punkt geholt.

Schwarz: Ich finde, dass es kein großer Unterschied zwischen Heim- und Auswärtsspiel ist. Das war bisher alles ziemlich bescheiden, was wir geboten haben. Man kann ja jetzt auch nicht sagen, dass wir dafür unsere Heimstärke ausgespielt hätten. Immerhin: Das Spiel beim Heeslinger SC II war für unsere Verhältnisse schon ziemlich gut. Wir hätten gewinnen können, wenn wir die Chancen genutzt hätten. Das war schon eine deutliche Steigerung.

Stimmt Sie das vor dem Derby gegen den TuS Westerholz positiv, zumal der Gegner Personalprobleme hat?

Schwarz: Das haben wir natürlich auch gelesen, dass einige Spieler fehlen. Und so richtig in Schwung gekommen ist Westerholz ja auch noch nicht. Es wäre für uns einfach an der Zeit zu gewinnen.

Schwarz’ Tipps

FC Ostereist./Rhade - TV Sottrum 1:3

TSV Gnarrenburg - FC Alfstedt/E. 2:2

SV Ippensen - TSV Karlshöfen 3:0

MTSV Selsingen - RW Scheeßel 1:2

TuS Tarmstedt - Heeslinger SC II 1:3

VfL Visselhövede - TuS Westerholz 3:1

Jan Ostenfeld (TuS Westerholz) lag vergangene Woche drei Mal von der Tendenz her richtig.