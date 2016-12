HSG Barnstorf/Diepholz II empfängt TuS Haren zum Spitzenspiel / Bekommt Wulf Giesen in Griff?

+ Blieb zuletzt in Bohmte ohne Feldtor: Rückraumspieler Finn Richter (am Ball) von der HSG Barnstorf/Diepholz II. Der 30-Jährige muss sich am Sonnabend gegen den TuS Haren steigern. - Foto: G. Müller

Diepholz - Keine Frage: Es ist die Toppartie am zehnten Spieltag der Handball-Verbandsliga, wenn Aufsteiger HSG Barnstorf/Diepholz II (14:4 Punkte) morgen um 19.15 Uhr in der Diepholzer Mühlenkamphalle den Tabellenzweiten TuS Haren (15:3 Zähler) erwartet. „Das ist ein Spitzenspiel, ich sehe uns da nicht chancenlos“, unterstreicht Nils Mosel, Spielertrainer der HSG Barnstorf/Diepholz II. Er weiß allerdings auch, dass sich seine Mannschaft gegenüber dem 27:27 in Bohmte steigern muss.

Personell fallen weiterhin die beiden langzeitverletzten Malte Helmerking (nahm nach einer Meniskusoperation das Lauftraining auf) und Sören Richter aus. Angeschlagen ist Arne Thiemann (Kniebeschwerden). Die Barnstorfer haben in dieser Woche „sehr intensiv trainiert“, sind gut vorbereitet auf den Gegner. „Wir müssen in der Abwehr gallig sein, richtig zupacken und mit der richtigen Einstellung zu Werke gehen“, sagt der 34-Jährige, der eine Steigerung von den Leistungsträgern Finn Richter und Jan-Eric Rechtern erwartet. Letzterer ist als Spitze der 3:2:1-Deckung gefordert, denn die Gäste verfügen in Stefan Sträche einen starken Regisseur. Er ist der Kopf der Mannschaft, zieht beim TuS Haren die Fäden. Beim jüngsten 22:26 gegen die SG Neuenhaus/Uelsen traf er elfmal ins Schwarze. Er setzt auch Kreisläufer Martin Giesen immer wieder in Szene.

Giesen ist ein Hüne, der aufgrund seiner Größe Vorteile hat. „Er darf nicht den Ball bekommen“, meint Mosel. Auf alle Fälle kann sich Dennis Wulf als Abwehrchef auf einen arbeitsreichen Abend einstellen.

Da es in der Diepholzer Mühlenkamphalle ein Harzverbot gibt, bleibt abzuwarten, wie der TuS Haren ohne Haftmittel klarkommt. Die Barnstorfer wollen das Tempo hochhalten, aus einer aggressiv arbeitenden Deckung schnell nach vorn spielen. Mosel fordert auch Geduld: „Wir müssen länger spielen und auf unsere Chance warten.“ Das war zuletzt nicht der Fall. Das hat der Spielertrainer erkannt: „Wir müssen schon deutlich stärker spielen als in Bohmte.“ Mit Hilfe der Zuschauer wollen die Hausherren auch ihr viertes Heimspiel gewinnen. - mbo