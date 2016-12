Winkler der tragische Held

1:3 – Wetschens Keeper patzt vor dem 1:1, hält dann aber noch zwei Elfmeter

+ Verbissener Kampf auf ganz tiefem Boden: Wetschens Hendrik Rahe (vorn), Torschütze zum 1:0 gegen Jan-Henrik Matthes vom Heesseler SV. - Foto: Flügge

Wetschen - Von Arne Flügge. Nein, so richtig konnte sich Frank Heyer nicht erklären, warum seine Mannschaft nach guten ersten 45 Minuten nach dem Wechsel fast nichts mehr auf die Reihe bekam. „Das ist mir echt ein Rätsel“, seufzte der Trainer von Fußball-Landesligist TSV Wetschen nach der 1:3 (1:1)-Heimpleite gegen den Heesseler SV. Und hätte Wetschens Torwart Kai Winkler nach der Pause nicht noch zwei Elfmeter gehalten, die Niederlage wäre noch bitterer ausgefallen.

Dabei war der TSV Wetschen richtig gut ins Spiel gekommen, attackierte früh, stellte das Zentrum dicht und versuchte immer wieder die Nadelstiche nach vorn zu setzen. Bereits in der zweiten Minute hatte Steffen Winkler die Führung auf dem Fuß, traf den Ball aus kurzer Distanz aber nicht richtig – Chance vertan. Neun Minuten später fiel dann aber doch das 1:0 für die Gastgeber. Nach einem klasse Diagonalball von Innenverteidiger Tobias Grube auf die linke Seite nahm Hendrik Rahe den Ball sehr schön an, zog dann nach innen und vollstrecke mit einem Rechtsschuss flach ins kurze Eck. Ein feiner Treffer!

Und einer, der bei den Gästen Wirkung zeigte. Immer wieder hatte Wetschen nun die Gelegenheit, sich durchzuspielen, war aber in letzter Konsequenz zu ungenau. „Wir hätten den Sack zumachen können, wenn nicht gar müssen“, ärgerte sich Trainer Heyer. Und wenn man unten drin steht, kommt dann auch noch Pech hinzu: Nach einem harmlosen Rückpass wollte Winkler den Ball wegschlagen, doch auf dem holprigen Boden hüpfte die Kugel noch zur Seite, Wetschens Keeper traf sie nicht richtig, Yannick Bahls nahm den Querschläger auf und drückte den Ball zum 1:1 (23.) über die Linie. „Das Ding muss Kai auf seine Kappe nehmen. Er hätte den Ball sogar noch annehmen können“, klagte Coach Heyer: „Wir haben in dieser Saison schon so viel Mist erlebt. Und dann kommt so ein blödes Tor noch dazu.“

Der Gegentreffer nahm dem TSV Wetschen den Wind aus den Segeln. „Es ist ein kleiner Bruch in unserem Spiel entstanden“, räumte Heyer ein. Heessel witterte seine Chance, gleich nachzulegen, doch Wetschen kämpfte, grätschte und rannte, ließ dadurch vor der Pause nichts mehr zu.

Wer nun gedacht hatte, die Gastgeber würden noch einmal mit neuem Elan und Angriffsschwung aus der Kabine kommen, der wurde enttäuscht. „Wir haben von Anfang an keinen Zugriff mehr auf den Gegner bekommen, und ich weiß nicht, wie das passieren konnte“, meinte Heyer: „Wir haben auch im Mittelfeld nicht mehr richtig dagegen gehalten.“

Was der Gegner prompt bestrafte. Wieder einmal bekam Wetschen den Ball nicht aus der Gefahrenzone, Christian Brüntjen nutzte diesen Fehler aus und vollstreckte aus kurzer Entfernung zum Heeseler 2:1. „Da sind bei uns die Köpfe runter gegangen“, sagte Coach Heyer, Heessel war jetzt aber auch klar besser. Wir hatten keine Entlastung mehr.“

Dafür aber einen Torhüter, der innerhalb von neun Minuten seinen Patzer aus der ersten Halbzeit doppelt wettmachte. Nach einem Foul von Marcel Heyer im Strafraum an Patrick Schuder pfiff Schiedsrichter Sebastian Otto (HSC Hannover) das erste Mal Elfmeter (62.). TSV-Keeper Kai Winkler aber ahnte die Ecke und hielt den Strafstoß von Schuder bravourös. „Sehr gut pariert, der war gar nicht so schlecht geschossen“, lobte Heyer seinen Torhüter – und ergänzte: „Das war Elfmeter.“Als Schiri Otto in der 71. Minute dann erneut auf den Punkt zeigte, war Heyer mit der Entscheidung allerdings nicht einverstanden. Innenverteidiger Dino Maieli war zum Ball gegangen, hatte gegrätscht und die Kugel getroffen. „Der Gegenspieler hat dann eingefädelt, den darf man nicht geben“, monierte Wetschens Trainer. Diesmal ging Jan-Henrik Matthes zum Punkt, doch wieder entschied sich Winkler für die richtige Ecke und parierte erneut.

Diese zwei Großtaten ihres Keepers hätten die TSV-Mannschaft eigentlich noch einmal wachrütteln müssen. „Wir wollten auch ein bisschen mehr riskieren“, sagte Trainer Heyer. Doch prompt lief Wetschen in der 73. Minute in einen Konter, den Bahls mit seinem zweiten Tor des Tages zum 3:1 für Heessel abschloss. Zehn Minuten vor dem Abpfiff verpasste Nils Unger mit einer Direktabnahme noch den Anschlusstreffer. „Geht der rein, kommt vielleicht noch einmal ein bisschen Hoffnung bei uns auf“, sagte Heyer. Ging er aber nicht.