Wilkens führt Sulingen zum Sieg

35:23: Neun Tore gegen Bremervörde II / Mohrmann trifft vom Anwurfpunkt

+ Starker Auftritt: Julian Wilkens (am Ball) erzielte gestern neun Tore für die Handballer des TuS Sulingen. - Foto: wes

Sulingen - Am Ende war es eine klare Sache: Handball-Landesligist TuS Sulingen gewann gestern sein Heimspiel gegen den TSV Bremervörde II hoch mit 35:23 (18:13) und verteidigte damit seinen dritten Tabellenplatz.

In der Anfangsphase waren die Sulinger allerdings nicht präsent. Bis zum 4:4 verlief die Partie noch ausgeglichen, ehe sich Bremervörde II über 7:4 (10.) auf 10:6 (17.) mit vier Toren absetzte. „Das sah nicht wirklich nach Handball aus, was wir da abegliefert haben“, kritisierte TuS-Trainer Hartmut Engelke, „wir hatten im Rückraum keine Bewegung, zudem hat uns die Spritzigkeit gefehlt, und wir haben dem Gegner zu viele Rebounds überlassen.“

Dann aber „kam irgendwie der Dosenöffner“, freute sich Engelke. Die Gastgeber fanden endlich ins Spiel, warfen sieben Tore in Folge (!), ohne dabei selbst einen Gegentreffer zu kassieren und drehten damit den Spieß zum 13:10 (25.) um. Ein Verdienst auch von Jonas Langnau, der ins Spiel gekommen war, mehr Struktur in den Angriff brachte und in der Deckung sehr mutig spielte.

In der 30. Minute sahen die rund 80 Zuschauer dann noch ein Highlight: Sulingens Jan Mohrmann traf vom Anwurfkreis (!) direkt zum 18:13-Pausenstand.

Damit war die Partie entschieden. Und nach der Pause bauten die Gastgeber ihren Vorsprung kontinuierlich aus, lagen in der 40. Minute erstmals mit zehn Toren vorn (24:14). Trotz Unterzahl in der Schlussphase (Zeitstrafe gegen Björn Meyer) erhöhten die Sulinger mit drei Toren in Folge von 32:22 auf 35:22 (60.). „Wir haben am Ende noch kräftig durchgewechselt, um möglichst allen Spielern Einsatzzeiten zu geben“, sagte Trainer Engelke.

Überragender Spieler an diesem Nachmittag war Julian Wilkens, der allein neun Tore erzielte. Engelke: „Julian trainiert extrem gut und hat sich dafür belohnt.“ - flü